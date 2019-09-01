В Алтайском крае появится курорт «Белокуриха Горная»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-01T17:00:58+03:00

На самом деле это уже существующая «Белокуриха-2» - ее просто переименуют

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о желании сменить название туркластера «Белокуриха-2». Об этом сообщает сайт правительства края.

Нынешнее название глава региона охарактеризовал как «проектное, рабочее». В ближайшее время, по словам Виктора Томенко, туркластер станет называться «Белокуриха Горная».

Губернатор заявил, что этот курорт будут и дальше развивать, «решать вопросы оздоровления, реабилитации и всего того, что связано с восстановительным отдыхом». «Мы гордимся тем, что у нас в Алтайском крае есть Белокуриха - единственный за Уралом курорт федерального значения», - отметил Виктор Томенко.

Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов на встрече с главой региона отметил, что Алтайский край располагает серьезными ресурсами для расширения санаторно-курортных услуг. «Курорт Белокуриха приближается к уровню европейского курорта», - утверждает Разумов.

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ИСТОЧНИК KP.RU