В Алтайском крае появится курорт «Белокуриха Горная»
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о желании сменить название туркластера «Белокуриха-2». Об этом сообщает сайт правительства края.
Нынешнее название глава региона охарактеризовал как «проектное, рабочее». В ближайшее время, по словам Виктора Томенко, туркластер станет называться «Белокуриха Горная».
Губернатор заявил, что этот курорт будут и дальше развивать, «решать вопросы оздоровления, реабилитации и всего того, что связано с восстановительным отдыхом». «Мы гордимся тем, что у нас в Алтайском крае есть Белокуриха - единственный за Уралом курорт федерального значения», - отметил Виктор Томенко.
Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов на встрече с главой региона отметил, что Алтайский край располагает серьезными ресурсами для расширения санаторно-курортных услуг. «Курорт Белокуриха приближается к уровню европейского курорта», - утверждает Разумов.
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ИСТОЧНИК KP.RU