На Белокурихе-2 открыли горнолыжный сезон

СЕГОДНЯ 06:47 2019-12-01T06:47:43+03:00

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На Белокурихе-2 состоялось официальное открытие горнолыжного сезона. 30 ноября на Мишиной горе состоялся праздник, на который приехали около 500 человек.

Склон начал работать еще в прошлом году, в этом сезоне запустили систему ски-пассов, открыли прокат. Также работала трасса для катания на ватрушках. Для детей и взрослый проводились конкурсы.

Предполагается, что к середине сезона на комплексе построят сноу-парк с траплинами для опытных сноубордистов.

Мишина гора – самый высокогорный склон Алтайского края. Он находится на высоте около 900 метров над уровнем моря. По большому счету такая протяженность трассы – это мировой уровень. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом. Здесь смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и любители.

Подробный фотоотчет, как прошел первый день катаний, опубликуем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU