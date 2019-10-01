Директор нового горнолыжного комплекса в Белокурихе: «Мы перетянем часть туристов у Шерегеша»

В «Белокурихе-2» готовят к запуску новую горнолыжную трассу на горе Глухариной. Ее протяженность составит 2 тыс. метров, по сложности она может претендовать на сине-зеленую категорию. Высота горы 950 метров, перепад высот между верхней и нижней точкой трассы составит 300 метров. Ширина склона, по нормам FIS, больше 40 метров.

В «Белокурихе-2» готовят к запуску новую горнолыжную трассу на горе Глухариной.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Новые склоны

В этом году на склоне запустят тестовые заезды, пока без подъемников. Доставлять «первопроходцев» на вершину будут с помощью снегоходов.

- В перспективе здесь можно будет проводить соревнования по дисциплинам слалом и слалом-гигант, - рассказал директор горнолыжного комплекса «Мишина гора» Владислав Меркулов. - В ближайшие два года здесь установят гондольный подъемник. Для спортсменов и профессионалов будет еще два дополнительных склона длиной по 800 метров.

Вид с горы ГлухаринойФото: ОЛЕКСЮК Иван

Также продолжается обустройство горы Мишиной, в этом году там откроют теплый ски-сервис, кафе и построят сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников. На трассе работает подъемник – в этом году запустят систему ски-пассов. Дневной абонемент будет стоить 600 рублей.

В дальнейшем Мишину гору хотят соединить с Глухариной подъемником. Предполагается, вся инфраструктура будет построена к 2025 году. К этому времени белокурихинский комплекс сможет составить относительную конкуренцию Шерегешу.

В ближайшие два года на Белокурихе установят гондольный подъемник.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Здесь будут гостиницы и сервисы, хорошие трассы. Я думаю, мы сможем перетянуть у Шерегеша около 20 процентов туристов, - считает Меркулов.

Напомним, открытие комплекса «Мишина гора» состоялось прошлым сезоном, за полтора месяца работы здесь побывали около 2 тыс. человек. В этом году организаторы надеются, довести количество посещений до 1 тыс. человек в день.

Также продолжается обустройство горы Мишиной, в этом году там откроют теплый ски-сервис, кафе и построят сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Международный форум

В начале декабря в Белокурихе пройдет Международный инвестиционный форум. На нем обсудят вопросы развития «Белокурихи-2», как площадки для спортивных мероприятий. Сейчас одна из главных задач – привлечь инвесторов, в частности, на горнолыжный комплекс «Гора Глухариная».

Сейчас на "Белокурихе-2" работает ресторан "Гоголь"Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. По его словам, нижняя часть горы уже подготовлена для строительства новых объектов. Кроме того, рядом находится территория в 22 гектара, на которой также возможно строительство отелей, кафе и прочих объектов.

Белокурихинский олимп

Первый жилой комплекс на «Белокурихе-2» запустят 1 июня 2020 года. Это комплекс «Олимп-парк», состоящий из трех гостиниц на 47 номеров и кафе, рассчитанном на 100 человек.

Первый жилой комплекс на «Белокурихе-2» запустят 1 июня 2020 года.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Во вторую очередь здесь построят водный комплекс – бассейн и сауна. На сегодняшний момент в комплекс вложено 250 млн рублей. Предполагалось, что отель откроется в начале декабря этого года, но возникли проблемы, к объекту не подвели коммуникации – газ и воду.

- Мне этот проект интересен, строил для души, здесь место уникально. Я надеюсь, что оно станет альтернативой Шерегешу. Кроме того, в отличие от Горного Алтая Белокуриха будет круглогодичной, это скажется на ценовой политике. Я хочу, чтобы здесь могли отдыхать обычные люди, поэтому и цены будут доступными, - рассказал инвестор Николай Калун.