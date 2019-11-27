Верится с трудом: Барнаул за год поднялся с 50 на 20 место в рейтинге качества жизни

Алтайский край, не стесняясь, называют депрессивным регионом с нищенскими зарплатами, отсталым уровнем жизни и отсутствием карьерных перспектив. Но статистика уверяет, что живем мы не так уж и плохо. Финансовый университет при правительстве России составил очередной рейтинг качества жизни, по которому Барнаул угодил аж на 20-е место среди городов России. Это притом, что в прошлом году наш город занимал 50 место. Так что, если вы планируете «валить», распаковывайте чемоданы – мы уверено идем к светлому будущему.

Слишком резкий скачок

Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В основу анализа - мнения жителей о разных аспектах городской жизни: дороги, образование и культура, состояние жилфонда, работа местных властей, медицина и общая оценка положения дел в городе.

На первом местах традиционно – Казань, Москва, Питер и Краснодар, чьи бюджеты с барнаульским не идут ни в какое сравнение.

- Любой рейтинг имеет право на существование. Они делаются с определенными целями – политическими или даже коммерческими. Если Барнаул занимал в прошлом году 50 место, а в этом году уже 20, то такой стремительный рост вызывает вопросы. Хотя у нас действительно провели серьезный ремонт дорог. Это все объективно оценили. Изменилась ли кардинально городская власть – вряд ли. Рывок, скажем так, слишком резкий. Надо разбираться в его причинах, - считает алтайский депутат Владислав Вакаев.

Если смотреть места по каждой отдельной позиции, например, состояние дорог, общественный транспорт и дорожная полиция, то Барнаул с 57 места поднялся на 20. Образование и культура прыгнули с 63 места на 18. Жилфонд улучшил свои позиции с 46 места до 28. А работу местных чиновников оценили так, что это позволило подняться с 51 места на 10. И только медицина захромала пуще прежнего, опустившись с 52 на 60 позицию.

- Конкуренция оказалась довольно плотной, города различаются между собой на единицы баллов. Можно было подняться или опуститься на незначительных отличиях. Подъем с 50 места на 20 обеспечивает небольшое количество баллов. Я бы не стал думать, что произошли какие-то невероятные изменения в жизни города. С другой стороны, мы берем информацию с ответов жителей города, поэтому, что отвечают – то и отразилось в рейтинге, - говорит руководитель проекта Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Кстати, опрашивали жителей по телефону, с помощью случайного выбора телефонного номера.

Почему уезжают люди

По мнению преподавателя кафедры теоретической и прикладной социологии алтайского «политеха» Вячеслава Кайгородова, качество жизни и уровень жизни – разные понятия.

- Качество жизни - более широкое понятие, и здесь Барнаул действительно не самый плохой город. Возможно, я субъективен как человек, который любит свой город. Но Барнаул действительно очень компактный и удобный. Мне очень нравится, как он преображается, какие инициативы выдвигаются, например, касаемо парка «Изумрудный». А ЖКХ и коммуналка – это такие сферы, где всегда найдутся недовольные. Действительно, есть проблемы - трубы прогнили и требуют огромных вложений, которые в один момент взять неоткуда. Что касается здравоохранения, то тут также есть поводы для беспокойства – нашим врачам сейчас и пациентами-то заниматься некогда, они вынуждены писать бесконечные отчеты, но это общероссийская тенденция, а не только Барнаула, - говорит ученый.

Уровень жизни в Барнауле оставляет желать лучшего, потому что зарплаты, положа руку на сердце, нищенские. Сейчас средний барнаулец зарабатывает около 27 тыс. рублей. В крае, по данным за первое полугодие, люди получают вообще около 23 тыс. рублей. И никакие отговорки чиновников, что люди живут подсобным хозяйством, тут не успокаивают – все хотят хорошее образование, путешествовать и не экономить на самом важном. Для сравнения – в Красноярском крае в среднем получают около 42 тыс. руб., в республике Алтай – 28 тыс. рублей.

Вот и получается, что люди уезжают из региона, какое бы место мы не занимали в рейтингах качества жизни. Самый «оптимистичный» вариант предполагает, что на Алтае к 2036 году будет жить 2,1 млн человек, при том, что сейчас население края составляет 2,3 млн человек.

- Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Это нормальный процесс. Например, в США жители постоянно мигрируют по стране, переезжая из штата в штат в поисках работы. Там это поддерживается на уровне государства. Кроме того, исторически люди всегда переезжали в более крупные поселения, например, из деревни в город, из краевого центра – в столицу страны, - сказал Кайгородов.