Барнаульский парк «Изумрудный» останется местом отдыха

СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-12T06:00:40+03:00

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Барнаульский парк «Изумрудный» решили сделать местом для отдыха. На его содержание выделят миллионы из краевого бюджета. Об этом пишет «Алтапресс», ссылаясь на слова главы региона Виктора Томенко.

Как отметил губернатор Алтайского края, планы на ответственный частный бизнес не были оправданы. «Изумрудный» как был краевой собственностью, так ей и останется.

С предлагаемыми вариантами развития этой территории Томенко знаком. Но вот превращать барнаульский парк в коммерческий объект глава региона не хочет.

Губернатор считает, что «Изумрудный» просто необходимо привести в порядок. Нужно составить программу, создать учреждение, которому можно будет передать парк в управление и утвердить смету.

- Это будет затратная история: по очень приблизительным расчетам потребуется пара десятков миллионов на содержание. Я один принять такое решение не могу. Мне нужно спросить и депутатов: готовы мы ли на это выделить деньги. Я же понимаю, что в аренду парк отдавали из-за бедности -не было средств на содержание. Но мне кажется, что хорошего парка Барнаул достоин, - сказал Виктор Томенко.

К слову, когда точно рассмотрят этот вопрос пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU