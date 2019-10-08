На Алтае приостановился отток населения

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-08T16:20:54+03:00

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Люди стали реже уезжать из Алтайского края. Это следует из данных Алтайкрайстата за восемь месяцев этого года.

В период с января по август 2019 года в регион приехало 51 527 человек, а уехало 51 346 человек. Прирост составил 1,2, хотя в прошлом году край был в значительном минусе.

Кстати, 8 398 иностранцев въехали в Алтайский край в этом году, а уехали за рубеж — 5 160 человек. Миграционный прирост составил 3 238 человек, что больше почти в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Многие уезжают из Алтайского края только из-за того, что не смогли зарабатывать здесь желаемые деньги. Новые власти региона проблему признали, но пока ситуация не меняется. Сегодня мы находимся на 73-м месте в стране по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости по итогам 2017 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU