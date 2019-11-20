Когда вернут тепло? 26 домов Барнаула остались без отопления в минус 30

«Ну, началось доброе утро, черт возьми», - услышала я из зала и резко подскочила с кровати. Тут мой сожитель зашел в комнату и громким голосом объявил, что начался апокалипсис - в доме нет ни отопления, ни горячей воды. Термометр за окном в это время предательски замер на отметке минус 30.

Народ в соцсетях с утра начал бушевать. Почти каждую минуту в пабликах сыпались гневные сообщения – мол, как так, летом шли ремонтные работы и вдруг опять - авария. Сколько можно? Каждый год, словно по традиции, в этом квартале дома остаются без тепла.

Как выяснилось, причиной холодных батарей и в этот раз действительно стала коммунальная авария. В это морозное утро 20 ноября в числе отмороженных «везунчиков» оказались жители 26 домов Барнаула (Чеглецова, Петра Сухова, Чудненко, Ленина).

Натянув теплые вещи и закутав замерзший нос поглубже в шарф, иду на улицу посмотреть – что же все-таки случилось. Коллеги-журналисты уже «дежурят» на месте (авария произошла по адресу проспект Ленина, 142), переминаясь с ноги на ногу – морозно, однако… Первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата Вячеслав Франк тоже здесь. Правда, без шапки и перчаток. В общем, было ясно, что авария застала всех врасплох. Зону работ, как подобает, огородили: красные ленты, знаки. Из-под земли валит густой пар. Видимость в эпицентре раскопанного трубопровода практически нулевая.

Аварию устраняют

- В настоящий момент идут работы по устранению повреждения. Параллельно с этим у нас работает откачивающая техника¸ чтобы опорожнить канал и допустить к работам специалистов по сварке. Под прямое отключение у нас попали 26 домов, девять зданий и три детсада, - рассказал директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс.

По словам Вячеслава Франка, утром в мэрии прошло оперативное совещание, по итогам которого в двух районах объявлен режим повышенной готовности. Если в течение 24 часов с момента возникновения аварии повреждение не устранят, будет решаться вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации.

- Сейчас в районах проводятся заседания, организованы работы с управляющими компаниями, ведется подомовой и поквартирный обходы, наблюдается температурный режим. В двух детсадах нет отопление, они не работают. Город готов организовать пункты временного размещения, обеспечить людей питанием и комфортным пребыванием, - добавил Франк.

Сейчас на месте работают три бригады и восемь единиц техники. Планируется завершить все работы к 17:00-18:00 20 ноября. Плюс еще полтора-два часа на заполнение труб и возобновление теплоснабжения.

Не надо паниковать

- Не надо паниковать. Службы работают, город работает. Отводится 24 часа с момента аварии до ввода режима ЧС. Будем стараться поддерживать температурный режим. В квартирах пока +22…+26 градусов. Мы сделаем все возможное. Сейчас основная задача - убрать воду и начать сварочные работы, - отметил исполняющий обязанности главы города.

Я и наш фотограф решили зайти погреться в соседний дом и заодно узнать, действительно, ли в домах до сих пор довольно комфортная температура, ведь в моем доме уже +15 по ощущениям. На пятом этаже нас встретила беременная молодая девушка по имени Ольга. Легкие штанишки, футболочка с торчащим животиком, босые ноги и чуть заспанное лицо. По словам женщины, в доме пока тепло. Да и глупо надеяться, что на пятом этаже кирпичного дома быстро остынут трубы. А у меня вот дом панельный, поэтому, наверно, и остудился моментально.

Кстати, в детском саду №45, попавшем под отключение, тоже уже не жарко. Сотрудница дошкольного учреждения рассказала, что всех родителей обзванивали еще в 06:00 и предупреждали, чтобы они, по возможности, не приводили детей. Однако некоторые не могли оставить их дома и все же привели. Немногочисленную группу воспитанников собрали в теплых комнатах. Известно, что сад работает неполный день.

А вот в саду №105 детей вообще отказываются принимать. Об этом сообщила женщина в социальных сетях, посетовав, что ребенка пришлось взять на работу.

Многие барнаульцы верно подметили, что эта авария – только начало зимнего периода. И если в первые 30-градусные морозы у нас уже лопаются трубы, то что же будет дальше? Встает вопрос: действительно ли город готов к зиме?