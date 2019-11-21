На Алтае нашли филина-гипнотизера с оранжевыми глазищами

В алтайском Центре по содержанию, разведению и реабилитации редких видов хищных птиц появился новый постоялец. Филина со сломанным крылом нашли жители поселка Благовещенка в лесополосе недалеко от домов.

Все произошло в конце октября. Люди сразу заметили, что птица ведет себя странно. Она старательно пыталась взлететь, но безуспешно. Сломанное крыло рушило все надежды оказаться снова в небе. Тогда местные обратились в региональное министерство природных ресурсов и экологии и к ветеринару Артему Кучеру. На непродолжительное время опекуном пернатого стал и Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства.

- Филин гипнотизировал огромными оранжевыми глазищами и с недоверием топорщил «уши». При этом вел себя замечательно – спокойно сидел в коробке. Только когда приблизился, «гость» негодующе зашипел и забился в угол, - цитирует Евгения Александровича пресс-служба минприроды Алтайского края.

Теперь птица передана в руки опытного ветврача Артема Кучера.

- Филин чувствует себя нормально. Мы его прооперировали. Летать он уже не сможет, потому, что была консолидация… Пришлось немного поправить крыло, чтобы он мог его прижимать к себе, - отметил специалист.

Сейчас птица находится под круглосуточным присмотром врачей. После его восстановления, специальная комиссия решит дальнейшую судьбу пернатого.

Напомним, этой осенью перед наступлением лютых морозов на Алтае также спасли уточку, лебедя-шипуна и большого подорлика.

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