Война за енота: кому достанется звезда соцсетей Софа?

В Барнауле разгорелась настоящая война за енота, который живет в магазине в тесной клетке. Горожане и представители хоккейного клуба «Динамо-Алтай», которые решили взять над ней шефство, собрали деньги (всего 35 тысяч рублей), чтобы выкупить животное и отдать енота в зоопарк или на страусинную ферму. Но не тут-то было… Руководство зоомагазина отказалось продавать им Софу, заявив, что нашло для животного нового хозяина в Рубцовске.

- Руководитель магазина предложила нам выкупить енота и отправить ее волонтеру в Рубцовск. Но этот вариант нам не понравился, так мы не сможем следить за жизнью Софы, а для нас это важно. Вчера нам ее так и не продали, - рассказала пресс-секретарь ХК «Динамо-Алтай» Виктория Алгазина.

Как «Комсомолке» объяснила замдиректора зоомагазина Татьяна Гороховик, эта ситуация действительно заставила понервничать всех. Большое внимание со стороны общественности и СМИ тяжело сказалось как на работниках зоомагазина, так и на здоровье енотихи. Сегодня к Софе приезжал ветврач, который заключил - у животного стресс. На клетке енотихи повесили соответствующее объявление, что подходить к ней пока нельзя.

Животное пока живет в зоомагазине

- Мы уже заключили договор купли-продажи с волонтером Татьяной из Рубцовска. У неё уже живет один енот, это проверенный человек. Пока после прививок Софа находится у нас на карантине. До 26 ноября ее перевезут в новый дом. Для меня самое главное, чтобы енот остался жив. Это социальное, ручное животное и в зоопарке она не выживет. Может случиться так, что сородичи ее не примут, будут обижать, - добавила Татьяна Гороховик.

По мнению директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева, никакой опасности для Софы у них нет. Еноты очень компанейские животные и им всегда веселее живется вместе. Поэтому в просторном вольере с двумя сородичами Софа бы не заскучала. Что касается температурных условий, у енотов достаточно плотный мех, замерзнуть им сложно. Кстати, на своей странице в инстаграм Сергей Викторович опубликовал видео, где он заботливо кормит енота, живущего в зоопарке, зеленым виноградом. Судя по реакции животного, от людей оно не отвыкло, да и вообще живет припеваючи.