2019-11-05T11:19:22+03:00
Дом. Семья

Лисенок остался без лап: рыбаки спасли животное, попавшее в капкан

Малыш пытался выбраться сам, но тщетно
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Организация помощи диким животным "Ноев Ковчег", БарнаулФото: Организация помощи диким животным "Ноев Ковчег", Барнаул
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С наступлением ноября в Алтайском крае стартовал сезон охоты на зайца и лису. Накануне в Организации помощи диким животным Барнаула рассказали историю о рыжем подкидыше, потерявшем лапки в охотничьем капкане. С тяжелейшими травмами лисенка доставили к хирургам. И это далеко не первое животное, которое спасает «Ноев Ковчег». Подробнее обо всех осенних приемышах читайте в материале «Комсомолки».

Как рассказала барнаульская заводчица собак Людмила Кондратьева в группе «Ноев Ковчег» в соцсети, маленького лиса, потерявшего немало крови в ловушке, подкинули ей на порог. Она обратилась к зоозащитникам. Руководитель организации помощи диким животным Артем Кучер добавил, что подкинули лисенка прямо с капканом, правда, на бобра. А обнаружили малыша рыбаки возле одного из водоемов.

- Задача оказалась не из лёгких. Спасибо большое отличным хирургам за то, что поправили ампутированные капканом лапки. Без записи, «с колёс» приняли и сразу на стол. А лисёнка назвали Джон Сильвер. Помните остров сокровищ? - рассказала Людмила.

Сутки малыш находился в тяжелом состоянии, но молодой организм неплохо справляется с травмой.

- Сильвер идёт на поправку. Были сегодня в клинике. Нас держат на контроле, - добавила женщина.

По словам Артёма Кучера, женщина взяла на себя обязанности волонтера. Рыжик пока живет у неё дома в специально-оборудованной клетке. Так как лисенок лишился двух лапок (одной передней и одной задней), то вернуться в дикую природу он, конечно, уже не сможет. Спасительница готова оставить его себе. Кроме того, рассматривается возможность отправки рыжего на Страусиное ранчо – там уже живут несколько лис.

А в конце ноября на небольшом водоеме в парке «Юбилейный» заметили индоутку. Бедная птица, как подчеркнули неравнодушные граждане, «горемыкалась» там больше недели, пока её не подобрал Владимир Майер. После осмотра уточку отправили жить на Страусиное ранчо. Птичье знакомство, по словам руководителя организации Артема Кучера, не обошлось без драки. Утка, к счастью спасителей, отстояла свои права в стае.

Фото: Организация помощи диким животным "Ноев Ковчег", Барнаул

Фото: Организация помощи диким животным "Ноев Ковчег", Барнаул

- Теперь на ранчо четыре уточки и селезень! Причём все принесены по похожим случаям. Готовятся теперь на зимовку, - отметил Артем Кучер.

Неоднократно о спасательных операциях рассказывает и минприроды Алтайского края. К примеру, этой осенью житель села Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района заметил большого подорлика, привязанного к дереву за лапку. Птица пыталась взлететь, но безуспешно. Мужчина отвязал бедолагу и забрал домой. После нескольких дней ухода за пернатым он сообщил о птице государственному инспектору «Алтайприроды». В итоге, 30 октября её доставили к Артему Кучеру для реабилитации. Подорлик здоров, но еще слаб. На волю его планируют отпустить весной 2020 года на территории природного заказника «Обской».

Большой подорлик Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Большой подорликФото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Ну и, наконец, барнаульцы особо прониклись историей пернатого лебедя по имени Лёха. Его обнаружили на реке Кулунда в Завьяловском районе. Лебедь-шипун подружился с утками, и, по всей видимости, не особо рвался улетать на юг.

Фото: из личного архива Артема Кучера

Фото: из личного архива Артема Кучера

Птица не боялась выходить на берег и с легкостью шла в руки к людям. Осмотр показал, что Лёха абсолютно здоров. За время обитания в клинике он успел поработать волонтером, помогая реабилитироваться лебедю-кликуну, доставленного в организацию с серьезной травмой. Встретиться с Лёхой можно там же, где и с индоуткой, - на Страусином ранчо в Барнауле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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