Серая шейка. Как волонтеры спасли замерзающую уточку на пруду в Барнауле

23 октября в Барнауле волонтеры выловили одичавшую индоутку в пруду, который находится в парке Юбилейный. Птица «горемыкалась» там целую неделю – почти как в сказке «Серая шейка».

Среди льда и увядшей травы

Как рассказали в группе организации помощи диким животным «Ноев Ковчег», неравнодушные горожане давно заметили одинокую индоутку в пруду. Откуда она прилетела, никто не знает. Птичку подкармливали, но поймать не могли – она взлетала и пряталась в кустах. А 23 октября барнаульский бердвотчер Владимир Маер (любитель наблюдать за птицами, - прим. ред.) осмелился и, ломая лед, изловил ее.

На ночь мужчина оставил утку у себя дома, на лоджии. А 24 октября птицу отправили в «Ноев ковчег» на медкомиссию. Как сообщил «Комсомолке» руководитель организации, ветврач Артем Кучер, индоутка оказалась вполне здоровой:

– У нее диагностировано только истощение. Видимо, несмотря на то, что сердобольные граждане ее подкармливали, нужной еды ей все равно не хватало. Она ведь должна растениями и насекомыми питаться, а не хлебом.

Новый дом

По словам ветеринара, индоутка довольно хорошо летает, и вообще этот вид изначально дикий. В Южной Америке и Мексике, например, до сих пор есть вольные неприрученные популяции этих птиц – там их называют мускусными утками. А на большей части территории России довольно суровые климатические условия, поэтому у нас индоутки могут жить только в условиях неволи.

Некоторые люди даже предлагали птице свои апартаменты. «Если пристроить некуда будет, то я могу ей предоставить уютный домик с соответствующим питанием, компанией и температурным режимом», – написал барнаулец Анатолий Поскотинов и пообещал не делать из утки суп.

Спасенная индоутка. Фото: vk.com/kovcheg_brn

Но для спасенной пернатой уже нашли новый дом – страусиное ранчо во Власихе. Пока что птица находится под наблюдением ветеринаров, но уже на выходных переедет на свое новое постоянное место жительства.

Профессиональный спаситель

В соцсетях люди, которые наблюдали за судьбой индоутки, благодарят ее спасителя. «Спасибо Владимиру, что приехал и словил птичку. Она слабела на глазах и не могла долго ждать, очень сильно ее было жалко», – написала одна из сердобольных горожанок Екатерина Соломатина.

«Мы тоже с ребенком два дня ее видели, корм приносили, в зоопарк даже обратились, а сегодня пришли и не увидели уточки», – откликнулась еще одна неравнодушная жительница Барнаула Ольга Богатырь.

Сам Владимир Маер в ответ выразил признательность людям, которые не давали индоутке погибнуть: «Она долгое время кормилась их заботами! А лед уже толстый, даже мой вес держал некоторое время…»

Кстати, Владимир в прошлом году участвовал в спасении кудрявых пеликанов. Год назад десять птиц отбились от стаи и опустились на землю в Алейском, Угловском районах и Кемеровской области. Благодаря силам волонтеров удалось спасти почти всех – только один пеликан погиб.

Восьмерых выпустили на волю в заказнике «Пеликаний» в Бурлинском районе, причем шестеро за время жизни в неволе стали парами. Две самочки, которым не досталось самцов, наверняка уже нашли свои вторые половинки в дикой природе. Еще один пеликан отморозил лапы и остался городским жителем – он также живет на страусином ранчо, куда отправят индоутку.

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