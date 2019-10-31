Лебедь Леха помог пернатой подруге после серьезной травмы

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-31T16:56:38+03:00

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Лебедя-шипуна, которого прозвали Лехой, нашли на реке Кулунда в Завьяловском районе Алтайского края. Птица вовсе и не собиралась улетать на зимовку и весело проводила время с утками, да и людей не чуралась.

Местные жители обеспокоились, что общительная птица замерзнет, и попросили сотрудников охотуправления отвезти ее в Барнаул, в краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег».

- А там ручной Леха без дела не сидел, работал волонтером, - пишет АиФ-Алтай. - Он помогал в реабилитации лебедю-кликуну, которого привезли в «Ноев Ковчег» с серьезной травмой.

Лебедь-шипун Леха.

Руководитель организации Артем Кучер рассказал, что лебедь-кликун - взрослая самка, которая выросла в дикой природе. Она сильно травмировалась, и не факт, что выживет. Но благодаря Лехе она быстрее пошла на поправку.

- В его присутствии птица не впадала в стрессовое состояние, охотнее ела, они общались между собой, - рассказывает Артем Кучер.

Правда, друзей уже разлучили. 30 октября лебедь-шипун Леха переехал жить к своим сородичам на страусиное ранчо в Барнауле. Там он уже адаптировался и чувствует себя отлично.

ИСТОЧНИК KP.RU