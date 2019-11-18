Силовики в масках задержали чиновников в бийской администрации

Силовики в масках ворвались в бийскую мэрию утром в понедельник, 18 ноября. Это произошло во время совещания чиновников. Людей попросили оставаться на местах, а определенных руководителей структурных подразделений администрации – проследовать за представителями Следкома и ФСБ.

Первоначально сообщалось о задержании главы города Александра Студеникина, но позднее пресс-служба администрации опровергла эту информацию.

- Администрация города продолжает работать в нормальном режиме. Глава города выехал в Барнаул на рабочее совещание по теме обращения с твердыми коммунальными отходами, - сообщили в мэрии.

По имеющейся информации якобы был задержан бывший глава администрации Бийска Николай Нонко. Также среди задержанных фигурировали начальник отдела по учету и распределению жилой площади Ирина Очищалкина, начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, замглавы по строительству Дмитрий Маслюк, начальник отдела по учету и распределению жилплощади Валентина Трофимова.

- Сотрудники ведомств произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию в 2012 году многоквартирных домов по улице Спекова, - сказали в администрации города.

Напомним, дома были построены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В первые годы люди в этих домах замерзали - стены покрывались слоем инея, обогреватели работали всю зиму без остановки - с тех пор жильцы требуют признать дома аварийными. По факту было возбуждено уголовное дело.

- Это дома так называемой канадской проектировки, строятся быстро, стоят недорого. Они сдавались в 2013 году, их приняли комиссии различных уровней, но потом обнаружились недоработки, - сообщил «КП на Алтае» источник в бийской администрации. – По решению суда, мэрия должна была их устранить, раз приняла жилье на баланс. На это потратили больше 100 млн рублей, взыскать потраченные деньги с застройщика не удалось – фирма обанкротилась, а владелец сбежал за границу. А сейчас в этом году Следственный комитет возбудил дело, чтобы успокоить народ – люди пишут жалобы уже шесть лет, хотят, чтобы им дали новые квартиры в кирпичных домах. Но с этими зданиями все в порядке – они не являются аварийными, это подтверждают заключения комиссий. Понимаете, если дома плохие, на них идут жалобы – воды нет, крыша течет, холодно. За четыре года ни одной жалобы не было. Я думаю, кончится все тем, что выберут козла отпущения и осудят.

Пресс-службы силовых ведомств отказываются от официальных комментариев по этому поводу. Тем временем, появилось видео, как силовики входят в здание мэрии.

- Сегодня в рамках расследования по делу «спековских домов» в Бийске проводится 19 обысков, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители заходят в здание администрации Бийска.

Это не первое задержание алтайских чиновников силовиками – в Барнауле в июле этого года был задержан бывший председатель барнаульского комитета по физкультуре и спорту Алексей Каретников. Его обвинили в присвоении и растрате крупной суммы с использованием служебного положения. Кроме того, из барнаульской администрации был уволен заместитель главы города Александр Алексеенко. Бывшего зама подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

А почти месяц назад обыски прошли в администрации Славгорода, причиной стали нарушения при банкротстве городского МУП «Благоустройство». Силовики изъяли документы и материалы на электронных носителях. Кстати, два года назад там уже проходили обыски. Тогда это было связано с продажей муниципального имущества по заниженным ценам.

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