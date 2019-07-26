Барнаульского чиновника обвинили в растрате денег с помощью фиктивных документов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-26T16:52:12+03:00

Алексея Каретникова подозревают в присвоении и растрате с использованием служебного положения.

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СУ СКР Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя барнаульского комитета по физической культуре и спорту Алексея Каретникова. Его подозревают в присвоении и растрате с использованием служебного положения.

По версии следствия, с января по май 2019 года мужчина изготовил и подписал фиктивные документы, содержащие завышенную стоимость оказанных спорткомитету услуг по проведению массовых мероприятий и использованной для этого продукции.

При этом бывший чиновник получил возможность распорядиться деньгами в размере 216 тысяч рублей по собственному усмотрению. После получения части суммы его задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время расследование продолжается. 18 июня 2019 года мэр Барнаула Сергей Дугин уволил Каретникова с занимаемой должности в связи с ведущимся следствием.

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Алексей Каретников сам написал заявление об увольнении. Исполнять обязанности руководителя комитета будет заместитель председателя Светлана Гусева (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU