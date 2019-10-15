Стали известны причины обысков в мэрии Славгорода

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-15T07:54:56+03:00

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В мэрии Славгорода 10 октября правоохранители провели обыск с изъятием документов. Причиной для этого послужило расследование по случаю неправомерных действий при банкротстве городского предприятия «Благоустройство», пишет «Банкфакс».

Речь идет об изъятии ТБО Славгорода у МУП «Благоустройство». Как отметил мэр города Сергей Горбунов, это дело сфабриковано бизнесменами потому, что теперь они потеряли доход от мусорного полигона. В этом году он был передан МУП «Водоканал». Это было сделано для того, чтобы муниципалитет мог свободно пользоваться площадкой для ТБО. По поводу этих действий сейчас и проводится расследование.

Стоит отметить, что Горбунов намерен попросить помощи у главы региона. Но конкурсный управляющий все еще настаивает на том, чтобы мусорный полигон вернули в конкурсную массу.

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ИСТОЧНИК KP.RU