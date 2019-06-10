Какую взятку и за что: стали известны подробности задержания замглавы администрации Барнаула

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Чиновника задержали в прошлый четверг, 6 июня. В этот же день стало известно, что глава города Сергей Дугин уволил его.

Следователи рассказали подробности инцидента. В течение 2017 и 2019 годов Алексеенко получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в размере более 1 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал посодействовать в заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов.

Уголовное дело возбудили по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. Сейчас ведется сбор и закрепление доказательств, расследование дела продолжается.

Напомним, 5 июня на заседании городского антикоррупционного совета Сергей Дугин жестко высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства и пообещал увольнять за нарушение закона. Уже на следующий день, 6 июня, стало известно, что Александр Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки. Чуть позже, но в этот же день, на сайте администрации города появилась сообщение о том, чиновник освобожден от занимаемой должности. В настоящий момент исполнение обязанностей возложено на одного из заместителей главы администрации города.