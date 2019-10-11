2019-10-11T04:13:55+03:00
Происшествия

В мэрии Славгорода провели обыски и изъяли документы

САПОЖКОВА Александра
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Сотрудники Следственного управления СК по Алтайскому краю провели обыски и изъяли документы в мэрии Славгорода. Об этом сообщает «Банкфакс».

- Не исключено, что это связано с нарушениями в сфере ЖКХ, которые выявило Министерство финансов края. В 2016 году было установлено нецелевое расходование средств, направленных на модернизацию теплоснабжения, а аукцион по продаже МУП «Теплосбыт» проходил с грубыми нарушениями. Было возбуждено уголовное дело, - пишет издание.

Еще одна возможная причина - нарушениями «мусорной реформы» в Славгородской зоне. В отношении горадминистрации Славгорода вносились представления, но они не были исполнены. В связи с этим подавались судебные иски.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело. В СК от комментариев отказались, а власти Славгорода оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, предложив направить им официальный запрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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