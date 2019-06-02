2019-06-02T10:14:36+03:00
Дом. Семья

Операция длилась четыре часа: На Алтае спасли сбитого на трассе лосенка

Его нашли лежащим на обочине дороги «Алтай-Кузбасс»
Иван ОЛЕКСЮК
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После того, как он поправится, лосенка отпустят на свободу. Фото: региональное минприроды.После того, как он поправится, лосенка отпустят на свободу. Фото: региональное минприроды.
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В Барнауле спасли сбитого на трассе лосенка. Его нашли лежащим на обочине дороги «Алтай-Кузбасс». Неравнодушные люди сообщили о пострадавшем животном в ветеринарную клинику. Врачи осмотрели лосенка, как оказалось, он получил перелом большеберцовой кости задней конечности и находился в тяжелом состоянии.

Для проведения лечения, лосенок был оперативно доставлен в Центр спасения диких животных «Ноев Ковчег». Чтобы спасти ему жизнь, пришлось оперировать и «подращивать» кость. Операция длилась четыре часа.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

По сообщению Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, все осложнялось еще тем, что лосенок был ослаблен болезнью, вызванной укусами клещей. Это, кстати, могло стать причиной, почему он вышел на трассу.

- Как я предполагаю, лосята выходят к людям из-за обессиливания, когда они, истерзанные клещами, не в состоянии идти за матерью, - рассказал ветеринар Артем Кучер.

По его словам, несколько дней лосенку предстоит еще провести в клинике, за ним будут наблюдать. Кстати, специалисты, которые сейчас следят за самочувствием прооперированного лосенка, нарекли его Аристотелем.

После того, как Аристотель поправится, его могут отпустить обратно в дикую природу. Но это будет зависеть от того, сколько времени он проведет в клинике и других факторов. Вероятнее всего, его и маленькую лосиху, которую тоже сейчас выхаживают в «Ноевом ковчеге» отправят в закрытый маральник, где у них будет больше шансов на выживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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