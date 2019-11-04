2019-11-04T14:15:47+03:00
Дом. Семья

Селянин спас краснокнижную птицу

Подорлик был привязан за лапу к дереву
Анна СЕМИНА
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Спасенный большой подорликСпасенный большой подорликФото: предоставлено пресс-службой
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Житель села Нижняя Гусиха Усть-Пристанского района Алтайского края бесстрашно спас краснокнижного хищника – подорлика.

Мужчина заметил редкую птицу, когда те безуспешно пыталась взлететь.

- Подойдя ближе, он увидел, что большой подорлик привязан за лапу к дереву, - поясняют в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Все это произошло недалеко от села Журавлиха. Мужчина не просто не побоялся подойти к подорлику, но и отвязал его и забрал к себе домой. Там на протяжении нескольких дней он кормил птицу. Параллельно с этим сообщил о находке государственному инспектору КГБУ «Алтайприрода» Валерию Черепанову.

В конце октября большого подорлика доставили в ветеринарную клинику Артема Кучера для реабилитации. По словам специалистов, птица в целом здорова, но немного ослаблена. В ближайшие месяцы она будет под присмотром, а следующей весной ее выпустят в естественную среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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