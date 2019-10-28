Устала работать за копейки: уволенная из-за фото барнаульская учительница едет покорять Москву

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка из Барнаула, которая уволилась из школы из-за фото, едет покорять Москву. Об этом женщина рассказала «КП-Барнаул».

Напомним, педагога буквально выжили из школы. Кто-то из родителей увидел фото увлекающейся моржеванием Татьяны зимой в коротком платье на турнике и посчитал его вульгарным и провокационным. И пожаловался директору. Та, со слов Кувшинниковой, тоже посчитала – так одеваются только проститутки и попросила педагога уволиться.

По словам женщины, она устала работать за копейки, и едет в столицу на заработки. В школе она зарабатывала около 12 тыс. рублей, в институте повышения квалификации, куда ее устроили после истории со школой, женщина получала на пару тысяч больше.

- Нет никакого просвета. Ищу в Москве работу, лечу в среду на разведку. По большому счету, никаких договоренностей пока нет, на свой страх и риск, знакомые пригласили пожить неделю. Оставила пять тысяч только на обратный билет, если ничего не получится, - говорит Татьяна.

Педагог собирается искать работу, связанную с ее основной профессией – рисованием. Кувшинникова призналась, что немного разочаровалась в работе в общеобразовательной школе – ей больше по душе, работа в маленьких группах.

В случае успеха женщина собирается там остаться, о переезде ее мужа пока речи не идет – он временно не может оставить город из-за судебного процесса, связанного с его работой.

- Я уже нашла телефоны местных моржей, прекращать занятия не собираюсь. В этом году открыли сезон, но вода была еще теплой – на улице тогда было около восьми градусов. Ждем снега, - говорит Кувшинникова.

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