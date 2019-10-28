2019-10-28T09:59:21+03:00
Общество

Устала работать за копейки: уволенная из-за фото барнаульская учительница едет покорять Москву

Татьяна Кувшинникова рассказала, что хочет найти место в школе искусств
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
То самое фото, из-за которого разгорелся скандалТо самое фото, из-за которого разгорелся скандалФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка из Барнаула, которая уволилась из школы из-за фото, едет покорять Москву. Об этом женщина рассказала «КП-Барнаул».

Напомним, педагога буквально выжили из школы. Кто-то из родителей увидел фото увлекающейся моржеванием Татьяны зимой в коротком платье на турнике и посчитал его вульгарным и провокационным. И пожаловался директору. Та, со слов Кувшинниковой, тоже посчитала – так одеваются только проститутки и попросила педагога уволиться.

По словам женщины, она устала работать за копейки, и едет в столицу на заработки. В школе она зарабатывала около 12 тыс. рублей, в институте повышения квалификации, куда ее устроили после истории со школой, женщина получала на пару тысяч больше.

- Нет никакого просвета. Ищу в Москве работу, лечу в среду на разведку. По большому счету, никаких договоренностей пока нет, на свой страх и риск, знакомые пригласили пожить неделю. Оставила пять тысяч только на обратный билет, если ничего не получится, - говорит Татьяна.

Педагог собирается искать работу, связанную с ее основной профессией – рисованием. Кувшинникова призналась, что немного разочаровалась в работе в общеобразовательной школе – ей больше по душе, работа в маленьких группах.

В случае успеха женщина собирается там остаться, о переезде ее мужа пока речи не идет – он временно не может оставить город из-за судебного процесса, связанного с его работой.

- Я уже нашла телефоны местных моржей, прекращать занятия не собираюсь. В этом году открыли сезон, но вода была еще теплой – на улице тогда было около восьми градусов. Ждем снега, - говорит Кувшинникова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Доконали проверками": снявшуюся в купальнике учительницу выжили из школы

Проблемы с руководством начались после фото в коротком вечернем платье (подробности)

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

В эфире Первого канала вышла передача "Человек и закон", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям (далее)

Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: "Нам теперь под одеялом загорать?"

- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике - она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже нам теперь под одеялом загорать? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новоалтайске хозяйка квартиры устроила пожар и с криками «горю!» сбежала
В Рубцовском районе гробы со скелетами смывает в реку
Подъезд к детскому саду перекрыли бетонными блоками
Второй полуфинал Лиги КВН-Алтай пройдет в Барнауле
Суд отказался принимать решение по сносу кофейни на месте «барнаульского разлома»
Чем опасен метиловый спирт в алкогольной продукции
10-летний мальчик попал под колеса Toyota Land Cruiser
Новая рабочая неделя на Алтае начнется с сильного ветра и потепления
Парк «Изумрудный» в Барнауле выставят на народное голосование
Отец Марии Бутиной рассказал, когда она прилетит в Барнаул
Учительница из Барнаула, которая прославилась скандальным фото, переезжает в Москву
День траура по погибшим в ДТП объявлен 28 октября в Алейском районе
Бандитов-гастролеров, грабивших пенсионеров, заключили под стражу в Барнауле
Ремонт второго котла после аварии на ТЭЦ в Яровом завершат к утру 28 октября
Имена погибших в Чечне десантников увековечили на Аллее Героев в Барнауле
В Рубцовске водитель иномарки врезался в автобус и погиб
Жительница Барнаула: Водитель маршрутки не выпускал моего сына, который потерял деньги
Один котел на ТЭЦ в Яровом запущен в работу
Запуск котла на ТЭЦ в Яровом отложили на два часа
Семьям погибших и пострадавших в ДТП на алтайской трассе помогут материально и психологически
Барнаульские спасатели снимали с дерева полуголого мужчину
На комбинате «Индустриальный» собрали первый урожай
На ТЭЦ в Яровом продолжаются ремонтные работы
Родственникам погибшим в ДТП с участием минивэна и микроавтобуса на алтайской трассе окажут помощь
В Барнауле водитель сбежал после серьезного ДТП
Службы ДПС в Бийске работают в усиленном режиме
Река Пивоварка снова стала белой
Руководитель ООО «ЯТЭК» рассказал, что произошло на ТЭЦ в Яровом
В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду