2019-06-05T14:13:36+03:00
Общество

Уволенная из-за фото в соцсетях учительница побывала на программе у Андрея Малахова

На передаче обсуждали случай Татьяны Кувшинниковой и других уволенных педагогов
Иван ОЛЕКСЮК
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Татьяна Кувшинникова и Андрей Малахов.Татьяна Кувшинникова и Андрей Малахов.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Татьяна Кувшинникова из Барнаула, которая прославилась на всю страну после того, как руководство вынудило ее уволиться из-за фотографий в коротком платье, побывала на передаче Андрея Малахова. Съемки прошли 24 мая, в эфир программа выйдет в ближайшие дни.

Напомним, барнаульскую учительницу буквально выжили из школы. Кто-то из родителей увидел фото Татьяны зимой в коротком платье на турнике и посчитал его вульгарным и провокационным. И пожаловался директору. Та, со слов Кувшинниковой, тоже посчитала – так одеваются только проститутки и попросила педагога уволиться.

Татьяна Кувшинникова о передаче

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- Я выступала буквально несколько минут в самом начале. Потом свое мнение высказывали другие эксперты. Директор школы, с которой у меня был конфликт, не приехала, хотя ее тоже приглашали. Надо сказать, что все были на моей стороне, а вот другим повезло меньше, - рассказала Татьяна.

Другим участникам программы стал 25-летний Дмитрий Ветчинников из Москвы, который по молодости в одном из ночных клубов вел свою программу «Доминант» и танцевал в золотых трусах – такой сценический образ. Устраиваясь в школу, выпускник одного из лучших вузов страны сразу предупредил руководство о своем прошлом. Директор оказался не из ханжей и принял парня в штат. Но слава о новом физике докатилась до родителей. Уже в конце сентября руководство школы получило анонимное письмо, мол «срочно увольте осрамившегося эротическими танцами учителя». А дальше – предложение уйти по собственному желанию, отказ и травля. После этого Ветчинников подал иск в суд, пытаясь отстоять свои права.

- Другая уволенная учительница пострадала за то, что занимается пилоном. Она пыталась отстоять свое хобби, говорила, что это не стриптиз, а спорт. Но все-равно на нее и этого парня все кричали и обзывали, сами догадываетесь как, - поделилась Кувшинникова.

Сейчас Татьяна находится в Барнауле, после скандала в дело вмешался министр образования, и девушке предложили работу в институте повышения квалификации.

- Все хорошо, работаю, только зарплата маленькая - 14 тыс. рублей. Меня на Ямал приглашают, там зарплата хорошая, около 30 тыс. рублей, жилье предоставляют, питание. Но я пока думаю, - поделилась женщина.

По словам Татьяны, она до сих пор не может привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне, хотя оно ей и приятно. Кстати, на днях местный телеканал пригласил ее на свой праздник, где собирается присвоить звание «народного героя».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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