Уволенная из-за фото в соцсетях учительница побывала на программе у Андрея Малахова

Татьяна Кувшинникова из Барнаула, которая прославилась на всю страну после того, как руководство вынудило ее уволиться из-за фотографий в коротком платье, побывала на передаче Андрея Малахова. Съемки прошли 24 мая, в эфир программа выйдет в ближайшие дни.

Напомним, барнаульскую учительницу буквально выжили из школы. Кто-то из родителей увидел фото Татьяны зимой в коротком платье на турнике и посчитал его вульгарным и провокационным. И пожаловался директору. Та, со слов Кувшинниковой, тоже посчитала – так одеваются только проститутки и попросила педагога уволиться.

Татьяна Кувшинникова о передаче 00:00 00:00

- Я выступала буквально несколько минут в самом начале. Потом свое мнение высказывали другие эксперты. Директор школы, с которой у меня был конфликт, не приехала, хотя ее тоже приглашали. Надо сказать, что все были на моей стороне, а вот другим повезло меньше, - рассказала Татьяна.

Другим участникам программы стал 25-летний Дмитрий Ветчинников из Москвы, который по молодости в одном из ночных клубов вел свою программу «Доминант» и танцевал в золотых трусах – такой сценический образ. Устраиваясь в школу, выпускник одного из лучших вузов страны сразу предупредил руководство о своем прошлом. Директор оказался не из ханжей и принял парня в штат. Но слава о новом физике докатилась до родителей. Уже в конце сентября руководство школы получило анонимное письмо, мол «срочно увольте осрамившегося эротическими танцами учителя». А дальше – предложение уйти по собственному желанию, отказ и травля. После этого Ветчинников подал иск в суд, пытаясь отстоять свои права.

- Другая уволенная учительница пострадала за то, что занимается пилоном. Она пыталась отстоять свое хобби, говорила, что это не стриптиз, а спорт. Но все-равно на нее и этого парня все кричали и обзывали, сами догадываетесь как, - поделилась Кувшинникова.

Сейчас Татьяна находится в Барнауле, после скандала в дело вмешался министр образования, и девушке предложили работу в институте повышения квалификации.

- Все хорошо, работаю, только зарплата маленькая - 14 тыс. рублей. Меня на Ямал приглашают, там зарплата хорошая, около 30 тыс. рублей, жилье предоставляют, питание. Но я пока думаю, - поделилась женщина.

По словам Татьяны, она до сих пор не может привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне, хотя оно ей и приятно. Кстати, на днях местный телеканал пригласил ее на свой праздник, где собирается присвоить звание «народного героя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Доконали проверками": снявшуюся в купальнике учительницу выжили из школы

Проблемы с руководством начались после фото в коротком вечернем платье (подробности)

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

В эфире Первого канала вышла передача "Человек и закон", в которой говорилось о буллинге и агрессии в школе, в том числе и со стороны детей и родителей к учителям (далее)

Учителя заступились за «уволенную» из-за фото в соцсети коллегу: "Нам теперь под одеялом загорать?"

- Это красивая женщина, ничего аморального она не сделала. Учителя тоже хотят, чтобы ими гордились, в том числе, родители и коллеги. Что теперь, не показывать себя в купальнике - она плавает, участвует в соревнованиях. А на пляже нам теперь под одеялом загорать? (подробнее)