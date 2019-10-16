2019-10-16T11:34:02+03:00
Общество

Операция X: на Алтае спасли кота, который переночевал на электрическом столбе

Животное жалобно мяукало и боялось слезть самостоятельно
Юлия ЕВГРАФОВА
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Операция по спасению котикаОперация по спасению котикаФото: Каменские известия
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На днях в Камне-на-Оби электромонтер спас кота. Четвероногий экстремал забрался на электрический столб и не смог самостоятельно спуститься с него, сообщают «Каменские известия».

Операция по спасению котика произошла 14 октября в переулке Крайний, 20. О том, что животное забралось на электрический столб, сообщили очевидцы. Они пожаловались, что животное провело там всю ночь и боится слезть самостоятельно. Котик все это время жалобно мяукал, пока не прибыли его спасители.

На помощь четвероногому приехали энергетики. Благодаря спецтехнике электромонтёр поднялся вверх по столбу и благополучно спустил животное на землю.

На помощь четвероногому приехали энергетики Фото: Каменские известия

На помощь четвероногому приехали энергетикиФото: Каменские известия

Позже пушистика отдали местной жительнице.

К слову, мнение жителей Алтайского края по поводу произошедшего разделились. Одни радовались чудесному спасению котейки и благодарили неравнодушных людей. Другие посчитали, что животное справилось бы и без посторонней помощи.

- Сам бы слез рано или поздно. Ни разу не видел мертвых котов под деревьями или столбами, - написал один из жителей региона.

Стоит отметить, что специалист из Барнаула с такой версией не согласен. Ветеринар Данил Суров утверждает, что в подобных ситуациях котикам как никогда необходима помощь человека.

- Кошка вряд ли сама сможет слезть в такой ситуации. Она ведь испугана, у нее стресс. Все зависит от характера животного и ситуации, которая послужила причиной стресса. Если в таком состоянии кошка залезла на высоту, ей кажется что там безопаснее, сама она может и не слезть. Желательно в таких случаях снимать животное с высоты, - говорит Данил Суров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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