2018-11-03T13:38:41+03:00
Общество

На Алтае пеликаны-потеряшки переехали в вольер

Сейчас птицы нуждаются в рыбе
Дарья САВЕНКО
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Сейчас птицы нуждаются в рыбеСейчас птицы нуждаются в рыбеФото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края
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Краснокнижных кудрявых пеликанов, которые сели на воду в Алейском районе, перевезли в вольер.

Напомним, что птиц обнаружили на озере в поселке Заветы Ильича. Вероятно, в Алтайский край их занесло сильным ветром. На улице сильно похолодало, поэтому пеликаны уже не смогли улететь. Почти неделю они находились под пристальным вниманием экологов, орнитологов и защитников животного мира. Так как птицы вряд ли бы пережили суровую зиму, было решено переместить их в вольер.

Операция по их отлову продолжалась пять часов. За это время удалось отловить пять птицы. Три еще летают, поэтому спасательную операцию в настоящий момент продолжают, несмотря на плохую погоду.

- Птицы истощенные, кто может помочь рыбой - помогайте. Предпочтительно свежая речная, но и мойва подойдет, - отметили в барнаульской группе "Организация помощи диким животным".

Помочь можно, связавшись с администратором группы. По весне птиц планируют выпустить в заказнике «Пеликаний» Бурлинского района.

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