В Барнауле раненая лосиха вышла к людям за помощью

Грустная история произошла в Барнауле – к людям вышла раненная и обессиленная лосиха. Малышка словно просила о помощи, но, спасти ее не удалось – она умерла на руках у врача.

Произошло это 13 июня. На опытную станцию около села Лебяжье вышла лосиха. Работники увидели, что животное ранено и позвонили в МЧС, а те, в свою очередь, сообщили в природоохранное ведомство. Они и рассказали нам эту историю. На место приехали сотрудники Минприроды Алтайского края, а также ветеринарный врач Артем Кучер. Сотрудники несколько раз пытались направить маленькую самочку в лес, но все попытки были тщетны. Малыш возвращался вновь. При этом животное не позволяло к себе близко подойти, чтобы провести осмотр.

Спасти лосиху не удалось.Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

– Подпускала только метров на двадцать, а потом начинала беспокоиться: прижимать уши, волноваться, потому что животное дикое, но визуально было видно, что передняя левая конечность перебита. Было принято решение лесного жителя изловить и отправить на лечение, – рассказал Артем Кучер.

Операция по спасению развернулась на территории «тепличного комплекса», где нашла свое укрытие молодая лосиха. Спасатели накинули на ее сеть, чтобы хоть как-то удержать. После этого Артем Кучер ввел животному малую дозу транквилизатора, чтобы транспортировать его на страусиную ферму и там оказать помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

– Она даже никакого сопротивления не проявила, пока на нее сеть не накинули. Открытый перелом, большая кровопотеря, плюс шок - столько людей, животное дикое. Сердце у нее не выдержало даже одной трети дозы наркоза, – заключил врач.

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