И дома целая ферма: руководитель «Ноева Ковчега» - о любви к четвероногим и пернатым

Накануне профессионального праздника - Дня ветеринара, который отмечается 31 августа, - «Комсомолка» пообщалась с Артемом Кучером, руководителем общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег», дипломированным ветврачом, который постоянно выхаживает животных и птиц, попавших в беду.

Несколько лет назад барнаулец основал ветеринарную клинику «Добрый доктор». На лечение Артему стали часто приносить редких диких животных. Но по закону к ним запрещено прикасаться потому, что таким образом человек создает животным условия неволи. Оставаться в стороне барнаульский ветеринар не смог. Поэтому два года назад Артем открыл общественную организацию помощи диким животным «Ноев Ковчег».

За все годы своей ветеринарной практики барнаулец помог огромному количеству животных. И все из-за большой любви к четвероногим и пернатым.

- Официально ветеринаром я работаю с 2005 года. А неофициально становление врачом началось примерно с третьего класса - тогда я обрабатывал раны, делал перевязки животным. Кстати, помню случай, из-за которого решил выбрать эту профессию. Когда мне было 7 лет, отец купил у дедушки на рынке маленькую птичку чечетку. Он привез ее домой, а птица оказалась больная и в этот же день умерла. У меня был стресс. Мама сказала - птицу, наверное, нужно было отвезти к ветеринару. После этого я сказал родителям, что буду ветеринаром, - вспоминает Артем Кучер.

Кстати, Артем постоянно приносил домой разных животных, которых в итоге накопилось очень много. Мама Артема в шутку называла их частный дом каторгой.

У барнаульского ветеринара дома целая фермаФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда я учился в 9-м классе, у меня была коллекция зерноядных певчих птиц, которые зимуют в Алтайском крае. Я ею очень гордился. Каких-то птиц покупал, некоторых ловил, либо они сами попадали ко мне больные. А в 11-м классе мне пришлось часть выпустить на волю, а тех, которые уже не смогли бы выжить на свободе, раздал друзьям. Потому что началось поступление в вуз и времени уже не хватало, - рассказывает ветеринар из Барнаула.

Сейчас у Артема не дом, а целая ферма. В их семье живут пять собак разных пород, кошки, кролики, утки, гуси, цесарки, фазаны и множество диких животных на реабилитации. Ухаживать за всеми помогают родители, жена и дети Артема. Кстати, 12-летний Прохор тоже мечтает стать ветеринаром. Он уже может сам обработать рану и сделать перевязку.

К слову, в общественной организации помощи диким животным «Ноев Ковчег» постоянно происходят яркие истории спасения. Так, в прошлом году они помогли лебедям-кликунам, которые измазались в мазуте. А также пеликанам-потеряшкам. Их спасли алтайские орнитологи под Алейском. В июне этого года Артем Кучер вылечил сбитого на трассе лосенка. Сам ветеринар считает, что помощь животным стала его обязанностью, без которой он уже не представляет свою жизнь.

По словам барнаульского ветеринара, в последние 5 лет стало больше ответственных людей. Жители Алтайского края теперь не только внимательнее относятся к своим домашним питомцам, но и охотнее помогают бездомным и диким животным.

- Я считаю, что обязательно нужно проводить воспитательные лекции в школах. О том, как относиться к животным, должен быть раздел в природоведении у начальных классов. А в биологии нужно изучать именно подход к содержанию животных, - добавил Артем Кучер.

Справка «КП»

Профессиональный праздник День ветеринарного работника был официально введен в 2014 году. В этом году всех причастных к лечению животных людей будут поздравлять уже в шестой раз. А это работники клиник, рыбных хозяйств, питомников, зоопарков и предприятий, где разводят скот и птиц. А также студенты и преподаватели профильных учебных заведений. К слову, этот праздник посвящен святым Флору и Лавру, которые считаются покровителями домашнего скота.