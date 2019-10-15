Трапы изъяты: Как проходит расследование ЧП с авиарейсом Камрань-Барнаул

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, как идет расследование ЧП в барнаульском аэропорту, когда более полсотни пассажиров во время эвакуации получили травмы.

Напомним, ЧП произошло 25 сентября. Самолет летел из Вьетнама в Барнаул, при посадке у него повредилось шасси. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам – 56 человек получили различные травмы, у одной женщины оказался сломан позвоночник. Всего на борту находились 334 пассажир и 10 членов экипажа.

Про эвакуацию

На момент инцидента оставалось неясным, почему при эвакуации пострадали 56 человек. Очевидцы после трагедии рассказывали, что люди на большой скорости съезжали по трапу, падая прямо на асфальт. Почему их никто не подхватывал? Более того, сообщалось, что когда началась эвакуация, трапы были еще не полностью развернуты.

По данным следователей, трап развернулся в автоматическом режиме, кроме того бортпроводники продублировали надутие с помощью ручного газонаполнения.

- Убедившись в работоспособности трапа, бортпроводники начали эвакуацию пассажиров, - сообщают следователи в ответе на запрос «КП». - Спуск по трапам производился в порядке живой очереди.

По данным Следкома, бортпроводники, в соответствии с правилами, дали команду первым покинувшим самолет пассажирам помогать тем, кто последует за ними. Но сразу напрашивается вопрос в правильности этого решения, возможно, что перепуганные пассажиры "Боинга" не услышали этого распоряжения или оказались не готовы участвовать в организации эвакуации, что можно понять – люди летели с отдыха. А многие после неудачной посадки так вообще успели уже попрощаться с жизнью. Намного логичнее было самим спуститься первыми по трапу и помогать неподготовленным ни физически, ни эмоционально людям.

Про трапы

Компания Azur Air должна была проводить переукладку аварийных трапов каждые 36 месяцев, визуально проверять давление каждые 750 часов, также раз в шесть лет авиакомпания обязана проводить полный разбор аварийных трапов данного типа воздушного судна. Были ли эти условия соблюдены – пока неизвестно. Сейчас трапы изъяты, проводятся экспертизы.

- Также истребована техническая документация по обслуживанию трапов, - сообщает ведомство

Про пилота и посадку

По данным СК на транспорте, командир воздушного судна был назначен на должность в мае 2018 года. Где он работал раньше и какой у него летный стаж – не уточняется. Известно, что посадку самолета он произвел в ручном режиме, согласно установленным правилам полетов.

Напомним, Боинг 767-300 сумел приземлиться в барнаульском аэропорту лишь со второго раза. Ранее специалисты предполагали, что причиной поломки шасси (на взлетном поле было обнаружено более 100 мелких деталей) могла стать жесткая посадка. В результате стойка шасси не выдержала нагрузки.

В настоящее время проводятся химическая и медицинские экспертизы, результаты которых станут известны позже. Расследование уголовного дела продолжается. По итогам, будет принято решение.

Про выплаты

После инцидента авиакомпания пообещала выплатить пострадавшим компенсации по 100 тыс. рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального.

- Мы летели с отцом с отдыха, никто из нас сильно не пострадал, но обещали же выплатить всем пассажирам компенсацию, пока никаких денег мы не получили. Более того, мы написали две претензии авиакомпании, но нам на них даже никто не ответил, - говорит Михаил.

Как пояснили в авиакомпании, на 15 октября компенсации получили 82 пассажира, еще 32 пассажирам средства будут перечислены до конца дня.

- Мы подтверждаем наше первоначальное сообщение о том, что компания выплатит компенсацию в размере 100 тыс. рублей всем пассажирам рейса. По вопросу выплат пострадавшим пассажирам рекомендуем обратиться в СПАО «Ингосстрах», - сообщили в пресс-службе Azur Air.

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