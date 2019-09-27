Очевидцы о ЧП с «Боингом»: «Трапы еще не надулись, а люди летели по ним с огромной скоростью»

Боинг 767-300 авиакомпании AZUR Air, выполнявший чартерный рейс из Камрани (Вьетнам) в Барнаул с 344 людьми на борту, жестко приземлился в аэропорту лишь со второго раза. По неизвестной пока причине у самолёта загорелась правая стойка шасси. Следствие сейчас рассматривает две версии причин ЧП: ошибку пилотирования или некачественное техобслживания судна, возбуждено уголовное дело. К счастью, спасатели подоспели вовремя – пожара удалось избежать. Но 56 пассажиров (почти каждый шестой!) получили травмы – ссадины, ушибы и даже переломы – эвакуируясь из самолёта по аварийным надувным трапам. Что было не так с трапами и можно ли было избежать такого количества травм?

Поставили «рекорд» по эвакуации

- Мы пошли на посадку, - вспоминает пассажирка Ирина Саблина. – Почти приземлились, почувствовали толчки от того, что самолет соприкоснулся с землей. Все захлопали, думали, что все кончилось. Но через несколько мгновений самолет снова взлетел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734175" frameborder="0"></iframe> Экстренная посадка самолета в Барнауле.Видео: Виктор Омелянчук

Как стало известно позже, пилот доложил на землю о нестабильном положении судна и сообщил о решении зайти на второй круг. Служба управления воздушным движением аэропорта тем временем объявила тревогу.

Самолёт удалось посадить лишь со второго раза, однако и теперь всё прошло далеко не гладко. Возникли серьёзные неполадки в работе правого шасси: кто-то из пассажиров видел в иллюминатор огонь, кто-то вспоминает о дыме. Ясности о том, что именно горит и насколько это опасно, у пассажиров не было. Люди очень нервничали. К самолёту уже спешили машины экстренных служб. Как рассказал директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко, после уточнения информации командир судна принял решение об эвакуации пассажиров – было непонятно, к чему может привести возгорание и удастся ли с ним справиться быстро. Шасси находятся под центробаком, на тот момент там могло остаться около 10 тонн топлива.

- Мы перепугались. Стюардесса от страха перепутала языки, когда делала объявление, чтобы все оставались на своих местах, - говорит пассажирка Ирина Саблина. Когда самолет все-таки сел, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Люди торопились поскорее покинуть самолет. По данным знакомого с ситуацией источника, 344 пассажира эвакуировались за рекордно короткое время – на это ушло всего около трёх минут. Но в результате инцидента пострадали 56 человек, трое из них получили переломы. Одна пассажирка остается в больнице – у нее сломан позвоночник.

Неисправность или паника?

Причинами травм у такого большого количества людей могли стать трапы, которые не были полностью готовы к эвакуации, и отсутствие должной организации спасательной операции.

- Пострадавших, на самом деле, могло быть гораздо больше! Трапы еще не надулись, как положено, а люди летели по ним с огромной скоростью и никто их внизу не встречал. Люди падали, кто как! – рассказала очевидец Инна Екимова, которая встречала в аэропорту возвращающихся с отдыха детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734187" frameborder="0"></iframe> СК проводит осмотр Боинга-767, который аварийно сел в аэропорту Барнаула.

По словам алтайского летчика, работающего в одной из крупнейших авиакомпаний России (по его просьбе мы не называем его имя), такое большое количество пострадавших может быть связано с паникой.

- Вы только представьте, люди возвращаются с отдыха, и они точно не готовы к экстренной эвакуации и к тому, чтобы прыгать с трапа – ни физически, ни эмоционально. Кроме того, многие из них могут быть преклонного возраста или, наоборот, слишком малы. Эвакуация проходит в очень высоком темпе, всегда при таких экстренных ситуациях происходят травмы – ушибы, переломы, - считает пилот.

А президент Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников полагает, что трапы, действительно, могли раскрыться не до конца, что может быть связано с их ненадлежащим техническим состоянием.

- Такое могло произойти. Это техника, а она может давать сбой, особенно если техника старая или за ее техническим состоянием недостаточно следили. В любом случае, трап должен функционировать и проверяться. Что было на самом деле, можно будет говорить только после проведения официального расследования, - считает эксперт.

Ошибка пилота?

Сейчас у следователей две основные версии возможных причин ЧП: ошибка пилота и некачественное техобслуживание самолета. Шасси могло разрушиться, когда самолет заходил на посадку в первый раз. По некоторым данным, позже на взлетной полосе нашли около 120 мелких деталей разлетевшегося шасси. Не исключено, что механизм был поврежден в результате экстренного торможения.

- Неизвестно, почему самолёт пошел на второй круг, видно, что-то пошло не так, - размышляет директор барнаульского аэроклуба ДОСААФ Николай Радостев. - Может быть, пилот решил, что есть риск сесть с перелетом, и ему пришлось экстренно тормозить? От этого и могло загореться шасси. Не уверен, что это ошибка пилота. Может, наоборот, он затормозил - и благодая этому они не выкатились с полосы... Насколько адекватными были решения пилотов, решит комиссия. Но могу сказать, что есть другая проблема – сейчас все пилоты проходят обучение на тренажерах, почти не летают, а такие ситуации, как отказ двигателя или других агрегатов, никогда на автомате не прочувствуешь. Мы в советское время тренировались на живых самолетах. Как итог, мы имели пилотов, которые были готовы практически к любой нештатной ситуации.

После инцидента экипаж проверили на содержание алкоголя в крови, пилотам предстоит отвечать на вопросы следователей. А самолет останется в Барнауле до специального решения Росавиации и полного расследования инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734160" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка в аэропорту Барнаула.Видео Василисы Шишкиной

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Проблемы с самолетами AZUR air возникали и раньше

Это не первый инцидент, связанный с авиакомпанией AZUR air.. Перед вами список лишь некоторых инцидентов с самолётами авиакомпании за первые шесть месяцев этого года (данные предоставлены международным консультативно-аналитическим агентством «Безопасность полетов»).

9 января, Боинг-767 1991 года выпуска. В процессе руления возникла течь топлива через дренажный клапан.

17 февраля, Боинг-777 2005 года выпуска. После посадки наблюдалось падение уровня жидкости в гидросистеме до 22 процентов.

19 февраля, Боинг-757 2002 года выпуска. Самолёт летел из Таиланда в Новосибирск. Во время полета произошло растрескивание лобового стекла самолёта. Посадка прошла благополучно.

23 февраля, Боинг-767 1991 года выпуска. Рейс из Доминиканы в Москву. Падение давления в левой гидросистеме.

4 марта, Боинг757 2002 года выпуска. Рейс Тюмень-Таиланд, при заходе на посадку произошло выпадение кислородных масок.

5 марта, Боинг-737 1998 года выпуска. Полет из Эмиратов в Уфу: возникли неполадки в ходе набора высоты, экипаж возвратился на аэродром вылета.

17 марта, Боинг-757 2001 года выпуска. Полет из Таиланда в Иркутск. В процессе захода на посадку в Иркутске самолет снизился до высоты 680 метров вместо заданных 800 метров.

23 марта, Боинг -737 1998 года выпуска. Полет из ОАЭ в Воронеж. При посадке зафиксирована перегрузка при посадке выше нормативной. Иными словами, самолёт сел жестче норматива.

27 марта, Боинг-757 1993 года выпуска. Полет из Кемерова в Индию. В процессе послеполетного обслуживания в Индии обнаружено повреждение хвостовой части фюзеляжа. Это серьезный инцидент.

- Для предотвращения авиационных происшествий есть постулаты безопасности – о «серьезном инциденте» и «цепи повторяющихся событий», - рассказал «КП» директор агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников. - Это когда беды не произошло, Бог отвел, но все инциденты нужно расследовать как несостоявшуюся катастрофу, с созданием комиссий и подкомиссий. Катастрофы практически никогда не бывают следствием какой-то одной причины. Обычно они происходят в результате их взаимосвязи. Предотвращение катастроф состоит в выявлении и устранении таких причин до того, как замкнется последнее звено в страшной цепи событий. А если такие события продолжают повторяться, может быть, пора задуматься об отзыве лицензии у перевозчика. Это главный вопрос, который мы должны задать людям, ответственным за безопасность полетов.

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