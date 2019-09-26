Следствие озвучило возможные причины инцидента с Boeing 767 в Барнауле

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-26T14:35:11+03:00

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Инцидент с Boeing 767 в Барнауле мог произойти из-за ошибки пилотирования или некачественного технического обслуживания самолета. Это две основные версии следствия, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Западно-сибирского СУТ СКР Наталия Яковлева.

Напомним, вечером 25 сентября при посадке в Барнауле у лайнера авиакомпании Azur Air, летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В результате инцидента пострадали 56 человек, из них четверо получили ушибы, трое переломы. Одна пассажирка остается в больнице - у нее сломан позвоночник.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпания пообещала выплатить пострадавшим компенсации. Обратный рейс во Вьетнам улетел утром 26 сентября.

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко ранее пояснял, что люди получили травмы в ходе эвакуации: «Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены».

Заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко отмечал, что «сначала никто не поверил, что ситуация на самом деле реальная» - накануне в аэропорту проходило учение по тушению самолета.

В феврале в аэропорту Барнаула уже происходил инцидент с травмированием пассажиров: тогда шесть человек упали с трапа при посадке в самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU