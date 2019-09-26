2019-09-26T14:35:11+03:00
Общество

Следствие озвучило возможные причины инцидента с Boeing 767 в Барнауле

Пока рассматриваются две основных версии
Анастасия Корягина
Поделиться:
В барнаульском аэропорту. Фото: vk.com/barnaul_airport_officialВ барнаульском аэропорту. Фото: vk.com/barnaul_airport_official
Изменить размер текста:

Инцидент с Boeing 767 в Барнауле мог произойти из-за ошибки пилотирования или некачественного технического обслуживания самолета. Это две основные версии следствия, сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Западно-сибирского СУТ СКР Наталия Яковлева.

Напомним, вечером 25 сентября при посадке в Барнауле у лайнера авиакомпании Azur Air, летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В результате инцидента пострадали 56 человек, из них четверо получили ушибы, трое переломы. Одна пассажирка остается в больнице - у нее сломан позвоночник.

СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпания пообещала выплатить пострадавшим компенсации. Обратный рейс во Вьетнам улетел утром 26 сентября.

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко ранее пояснял, что люди получили травмы в ходе эвакуации: «Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены».

Заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко отмечал, что «сначала никто не поверил, что ситуация на самом деле реальная» - накануне в аэропорту проходило учение по тушению самолета.

В феврале в аэропорту Барнаула уже происходил инцидент с травмированием пассажиров: тогда шесть человек упали с трапа при посадке в самолет.

Еще больше материалов по теме: «АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА BOEING 767 В БАРНАУЛЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Аварийная посадка Boeing 767 в Барнауле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле выставили на продажу коттедж с «музыкальным подвалом»
Алтайские ученые изобрели биоразлагаемую съедобную посуду
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Росгидромет предсказал жителям Алтайского края снегопад в конце сентября
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
«Ростелеком» в Барнауле поддержал конкурс «АвтоМАМА»
«Стальное дерево» помогло реконструировать спортивную площадку в Заринске
Официально: барнаульский Генплан приняли с многочисленными нарушениями
СМИ: на Алтае в серьезное ДТП попал сын обвиняемого во взяточничестве Вадима Надвоцкого
Пассажирка жестко севшего в Барнауле самолета сломала позвоночник при эвакуации
Барнаульский сторож воткнул нож в шею напарнику
В Новоалтайске строят большой культурно-спортивный комплекс