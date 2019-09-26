При посадке Боинга пострадали 56 человек: Причиной могли стать скользкий трап и паника

После экстренной посадки Боинга-767 в аэропорту Барнаула Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.

- При эвакуации пострадало 56 пассажиров, которым причинены телесные повреждения различной степени тяжести, один из пассажиров в настоящее время находится в медицинском учреждении, состояние удовлетворительное, - сообщает ведомство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734259" frameborder="0"></iframe> "Паника началась". Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолёта в Барнауле.

Напомним, ЧП произошло 25 сентября. Самолет летел из Вьетнама в краевую столицу, при посадке у него загорелось шасси. Пожар был быстро локализован, а пассажиры эвакуированы.

Предположительной причиной травмирования такого большого количества людей мог стать скользкий трап. Об этом сообщил директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко.

- Эта конструктивная особенность, надувные трапы довольно широкие и их покрытие довольно скользкое. С чем и связано такое количество пострадавших с ссадинами, ушибами рук и ног, - рассказал Архипенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/734187" frameborder="0"></iframe> СК проводит осмотр Боинга-767, который аварийно сел в аэропорту Барнаула.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, из всех пострадавших только семь человек потребовалось доставить в больницу для диагностики. У одного оказался перелом позвоночника. У остальных - ушибы, ссадины, острая реакция на стресс, в том числе, с кризисным повышение давления.

- Конечно, могло быть хуже. Это большая машина с 350 пассажирами и 10 тоннами керосина, которая со скоростью 280 километров в час заходит на посадочную полосу длинной менее трех километров. Пилот принял правильное решение об экстренной эвакуации. После этого началась небольшая паника, действительно, люди испытали стресс, - сказал Попов.

Кстати, сначала сообщение о ЧП приняли за продолжение учений, которые прошли в барнаульском аэропорту в этот же день.

- Сначала никто не поверил, что ситуация на самом деле реальная и что действительно необходимо уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить негативных последствий. Все службы сработали, на наш взгляд, эффективно и своевременно. Решением экипажа эвакуация происходила по надувным трапам, и к моменту, когда наши пассажиры начали эвакуироваться, угрозы уже в тот момент дальнейшего возгорания уже не существовало, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко.

Пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на выплаты по страховке.

- Все пассажиры были застрахованы. Те, кто получил травмы, должны без проблем получить выплаты. Немного сложнее обстоит дело с компенсацией морального вреда. Возможно, для этого придется обратиться в суд, но не исключено, что авиакомпания выплатит компенсацию добровольно, - сказал директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко.