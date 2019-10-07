«Временные трудности». Сергей Шубенков рассказал о своей медали, опасном Маклауде и нейтральном статусе

Алтайский барьерист Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов вернулись в Барнаул после скандального чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе (Катар). К счастью, неприятности в этот раз не касались нашего спортсмена: он взял заслуженную серебряную медаль. Легкоатлет и тренер рассказали о своем отношении к бегуну Маклауду и о том, как на них влияет статус нейтральных атлетов.

Опасный Маклауд

«Это был необычный чемпионат», - крайне цензурно и политкорректно охарактерировал произошедшее в Дохе Сергей Клевцов. Напомним, сначала спортсмен из Ямайки Омар Маклауд помешал во время забега одному из главных претендентов на золото - испанцу Орландо Ортеге. сам Маклауд упал, а Ортега устоял на ногах, но оказался вне призов.

В июне ямаец уже проворачивал подобный трюк с Сергеем Шубенковым на «Бриллиантовой лиге». Алтайский легкоатлет тогда финишировал победителем, но травмировался и пропустил остальные этапы соревнования. Спортсмен, по его собственным словам, «лежал с красным валенком вместо колена» и больной стопой после такого финиша.

В этот раз Маклауда снова никак не наказали, а вот Ортеге после протеста испанской федерации дали бронзовую медаль. В итоге на чемпионате было два третьих места – беспрецедентный случай в истории барьерного спринта.

«Какие-то странные решения принимали на этом соревновании. Две бронзовые медали и фальстарт – это выходит за рамки соревновательной практики. Спортсмена задели, он расстроился, чуть не заплакал – бери медаль. Маклауда я не люблю. Он талантливый, но техника у него плохая. Если у него все складывается, то всем хорошо, а если нет – полетел и он, и соперники», – прокомментировал Сергей Клевцов.

sergey.shubenkov Выступление Сергея Шубенкова в Дохе.

«Но он думает, что он лучший. Теперь, наверное, Маклауду визу в Испанию не дадут», – с сарказмом добавил Шубенков.

Ранее Сергей Клевцов в интервью «Спорт-Экспресс» называл Маклауда «социально опасным» и предложил ему бегать одному или «в вольере».

«Временные трудности»

На серебряной медали Сергея написано «нейтральный атлет». В 2017 году в Лондоне, когда он также завоевал «серебро», было написано АNА. Под российским флагом на ЧМ Сергей в последний раз выступал в 2015 году в Пекине, где победил.

«Все уже устали от этого скандала с атлетами. Волонтеры уже вообще этого не замечают, называют наших спортсменов «Russia Team». Даже на стадионе объясняли, что нейтральные атлеты – это россияне, просто «у них временные трудности», - рассказал Сергей Клевцов.

Несмотря на всестороннюю критику климата в Катаре, его негативного воздействия можно было избежать, заявил Шубенков. «Отель с кондиционерами, на арене 25 градусов – это нормально. Разминались мы в манеже. Лондон был сложнее», – сказал Сергей, противореча собственному высказыванию в Instagram, опубликованному два дня назад.

В ближайшее время спортсмен выступит на Всемирных Военных играх в Китае. Там Сергей не рассчитывает на легкую победу, но отмечает, что уже вышел на уровень до падения на Бриллиантовой лиге. «По идее, теперь форма должна нарастать, как это и было раньше», - отметил спортсмен.

sergey.shubenkov Призеры в беге на 110 метров с барьерами в Дохе (Шубенков, Холлоуэй, Мартино-Лагард).

Также мама Сергей, Наталья Шубенкова, прокомментировала ситуацию вокруг легкоатлетического манежа АлтГТУ: «В Министерстве спорта РФ уже закончился проект строительства крупных объектов, теперь нам может помочь только Всероссийская федерация легкой атлетики. Она плотно сотрудничает с представителями алтайского спорта и АлтГТУ, ищут точки соприкосновения, спонсоров – в скором времени вопрос о выделении средств будут обсуждать с представителями «Газпрома».

Сколько денег получит Шубенков за медаль

Газета «Спорт-Экспресс» подсчитала, сколько денег получат российские легкоатлеты за участие в чемпионате мира в Дохе, и, в частности, Шубенков как серебряный призер.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций платит за второе место 30 тысяч долларов (60 – за первое, 20 – за третье). Также она оплачивает проживание и авиабилеты участников. Минспорта платит зарплату 125 тысяч рублей, еще 52 тысячи рублей – это президентская стипендия. Единовременная выплата за получение серебряной медали составляет 170 тысяч рублей.

Регионы выплачивают своим спортсменам от 20 до 100 тысяч рублей и более. В Алтайском крае эта сумма вряд ли достигнет максимума. Всероссийская федерация легкой атлетики спортсменам не платит.

Также у участников соревнований могут быть спонсоры, условия договоров с которыми индивидуальны. Речь идет максимум о нескольких сотнях тысяч долларов.

Таким образом, Шубенков может получить около 2,3 млн рублей без учета спонсорских вознаграждений. При этом около 30% принято отдавать тренеру и менеджеру.

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