"Политех" выбрал подрядчика, который отремонтирует скандальный манеж
Аукцион на капитальный ремонт манежа АлтГТУ выиграла компания «РСМУ 8», которую возглавляет Евгений Педченко. Об этом сообщает "Политсибру". Таким образом, шансы на то, что алтайские легкоатлеты будут заниматься в этом объекте, ничтожно малы.
Как ранее сообщала "Комсомолка", руководство университета решило перепрофилировать манеж под игровые виды спорта, убрать беговую резиновую дорожку на 200 м с виражами и застелить это место паркетом. Чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это может остановить развитие легкой атлетики в Алтайском крае.
В результате поднялся общественный резонанс, стороны даже сели за стол переговоров, но диалога не вышло. Ректор АлтГТУ Андрей Марков заявил, что руководствуется прежде всего интересами студентов, а Шубенков и его тренер Сергей Клевцов пытались донести, что вуз должен учитывать интересы спортсменов региона. Этот манеж – единственный объект в регионе для занятий этим видом спорта и проведения соревнований зимой.
АлтГТУ получил деньги от своего учредителя – Министерства образования РФ. Никаких серьезных изменений в проект капремонта после окончания аукциона вносить нельзя – в манеже должны сделать ровно то, что указано в документах закупки.
За лот боролись две компании. Помимо "РСМУ 8" в торгах участвовало ООО "Базис-Плюс". Оба конкурента предложили одинаковую цену - 21,7 млн рублей, уменьшив изначальную на 100 тыс. рублей. Но "РСМУ 8" сделало ставку первым, и победило.
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ИСТОЧНИК KP.RU