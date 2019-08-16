"Политех" выбрал подрядчика, который отремонтирует скандальный манеж

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-16T04:26:23+03:00

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Аукцион на капитальный ремонт манежа АлтГТУ выиграла компания «РСМУ 8», которую возглавляет Евгений Педченко. Об этом сообщает "Политсибру". Таким образом, шансы на то, что алтайские легкоатлеты будут заниматься в этом объекте, ничтожно малы.

Как ранее сообщала "Комсомолка", руководство университета решило перепрофилировать манеж под игровые виды спорта, убрать беговую резиновую дорожку на 200 м с виражами и застелить это место паркетом. Чемпион мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это может остановить развитие легкой атлетики в Алтайском крае.

В результате поднялся общественный резонанс, стороны даже сели за стол переговоров, но диалога не вышло. Ректор АлтГТУ Андрей Марков заявил, что руководствуется прежде всего интересами студентов, а Шубенков и его тренер Сергей Клевцов пытались донести, что вуз должен учитывать интересы спортсменов региона. Этот манеж – единственный объект в регионе для занятий этим видом спорта и проведения соревнований зимой.

АлтГТУ получил деньги от своего учредителя – Министерства образования РФ. Никаких серьезных изменений в проект капремонта после окончания аукциона вносить нельзя – в манеже должны сделать ровно то, что указано в документах закупки.

За лот боролись две компании. Помимо "РСМУ 8" в торгах участвовало ООО "Базис-Плюс". Оба конкурента предложили одинаковую цену - 21,7 млн рублей, уменьшив изначальную на 100 тыс. рублей. Но "РСМУ 8" сделало ставку первым, и победило.

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ИСТОЧНИК KP.RU