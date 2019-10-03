Серебро со вкусом золота: Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 05:34 2019-10-03T05:34:44+03:00

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Алтайский спортсмен Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Он пробежал за 13,15 сек.

На первой строчке оказался американец Грант Холлоуэй с результатом 13,10. Тройку призеров соревнований замкнул французский атлет Паскаль Мартино-Лагард (13,18). Странным образом вновь отличился Омар Маклауд из Ямайки, из-за которого в этом сезоне пришлось восстанавливаться Шубенкову.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, в этот раз любитель подцепить соперника помешал во время забега одному из главных претендентов на золото - испанцу Орландо Ортегу. Как ранее с Шубенковым на «Бриллиантовой лиге», сам Маклауд упал, а Ортега устоял на ногах, но оказался вне призов.

Для Сергея нынешнее серебро чемпионата — почти как золото, если вспомнить все обстоятельства, которые помешали ему в начале сезона. Алтайский атлет является чемпионом (2015), серебряным (2017 и теперь — 2019) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира. Напомним, ранее в квалификации Сергей прибежал первым, показав результат 13,18 с.

Отличный подарок Шубенков сделал себе на день рождения, который отметит 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU