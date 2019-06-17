2019-06-17T14:53:36+03:00
Спорт

Упал, но победил: Сергей Шубенков лежа финишировал на турнире в Марокко

Из-за толчка соперника из Ямайки он содрал плечо, повредил колено и порвал шиповки [видео]
Анна СЕМИНА
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Момент падения Сергея ШубенковаМомент падения Сергея Шубенкова
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Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал лучшим на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко). Правда, на финише спортсмен эпично упал.

Алтайский барьерист, как правило, уверенно стоит на ногах, а бегает так и вовсе практически лучше всех в мире (за исключением парочки других соперников). И падения в его жизни случаются крайне редко. Последнее, к слову, было в августе 2018 года в Берлине на чемпионате Европы по легкой атлетике, где Шубенков стал вторым. После возвращения домой Сергей хвастался шрамами ничуть не меньше, чем завоеванным серебром.

Стертое плечо Сергея Шубенкова

Стертое плечо Сергея Шубенкова

В этот раз звезда упала стремительнее. Но для начала немного о самом забеге: стартовал Шубенков медленнее обычного. На это у его тренера есть объяснение:

- В целом пока по сезону хорошо продвигаемся, работу делаем правильную, результат помаленьку подрастает. Что пока не удается – это разбежаться, как хотелось бы, - говорит тренер легкоатлета Сергей Клевцов. - Но опять же, сейчас только июнь и подготовка была немного отсроченная. Так что в какой-то степени эта загвоздка объяснима. Сегодня я увидел тот финиш, который и хотел бы увидеть. А что касается падения - это не первый контакт с Омаром Маклеодом. Он его и в Париже как-то руками хватал.

Действительно, если пересмотреть записи стартов с участием ямайца, то впору причислить легкую атлетику к контактным видам спорта – с одной стороны барьеры бьют по ногам, с другой – собственно, Маклеод - то одному вмажет, то другому…

Men 110m Hurdles Diamond League Rabat 2019.Men 110m Hurdles Diamond League Rabat 2019

- Если внимательно посмотреть видео последнего забега, то он как будто специально смещается вправо дорожки, - продолжает Клевцов.

Ну, а чем закончились эти незамысловатые телодвижения, все уже знают – Омар сбивает последний барьер, делает несколько шагов и заваливается, наступая на пятку нашему Шубенкову, от чего последний практически плашмя падает, но при этом успевает первым пересечь финишную ленту. Может показаться, то Сергей сильно шеркнулся плечом о беговую дорожку, но травмы оказались сложнее:

- Колену сильнее досталось. Поди успею восстановиться к следующим стартам, - сказал спортсмен журналисту «Комсомолки».

Момент падения Сергея Шубенкова

Момент падения Сергея Шубенкова

Кстати, почти удивительный факт: во время старта Сергей задел сразу несколько барьеров. По идее это должно было сильно сказаться на результате, снизить скорость, но на финише он показал отличное время – 13.12 секунды!

- То, что Сергей выиграл сейчас – это, в какой-то степени, хорошо, и как самостоятельная победа на этапе «Бриллиантовой лиги», и как победа с лучшим результатом сезона. Он также повторил рекорд соревнований. Так что причин для каких-то недовольств у меня нет, - заявил Сергей Клевцов.

Да и его подопечный признается, что если бы не Маклеод, возможно, ему бы не удалось показать столь быстрое время.

- А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну, вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш получился эпичный, - шутит спортсмен.

Как выяснилось, помимо телесных повреждений ямаец еще и шиповки подпортил Шубенкову. Кстати, а вы успели загадать желание, пока падала звезда отечественной легкой атлетики?

Фотофиниш

Фотофиниш

ИСТОЧНИК KP.RU

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