Упал, но победил: Сергей Шубенков лежа финишировал на турнире в Марокко

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал лучшим на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате (Марокко). Правда, на финише спортсмен эпично упал.

Алтайский барьерист, как правило, уверенно стоит на ногах, а бегает так и вовсе практически лучше всех в мире (за исключением парочки других соперников). И падения в его жизни случаются крайне редко. Последнее, к слову, было в августе 2018 года в Берлине на чемпионате Европы по легкой атлетике, где Шубенков стал вторым. После возвращения домой Сергей хвастался шрамами ничуть не меньше, чем завоеванным серебром.

Стертое плечо Сергея Шубенкова

В этот раз звезда упала стремительнее. Но для начала немного о самом забеге: стартовал Шубенков медленнее обычного. На это у его тренера есть объяснение:

- В целом пока по сезону хорошо продвигаемся, работу делаем правильную, результат помаленьку подрастает. Что пока не удается – это разбежаться, как хотелось бы, - говорит тренер легкоатлета Сергей Клевцов. - Но опять же, сейчас только июнь и подготовка была немного отсроченная. Так что в какой-то степени эта загвоздка объяснима. Сегодня я увидел тот финиш, который и хотел бы увидеть. А что касается падения - это не первый контакт с Омаром Маклеодом. Он его и в Париже как-то руками хватал.

Действительно, если пересмотреть записи стартов с участием ямайца, то впору причислить легкую атлетику к контактным видам спорта – с одной стороны барьеры бьют по ногам, с другой – собственно, Маклеод - то одному вмажет, то другому…

Men 110m Hurdles Diamond League Rabat 2019.Men 110m Hurdles Diamond League Rabat 2019

- Если внимательно посмотреть видео последнего забега, то он как будто специально смещается вправо дорожки, - продолжает Клевцов.

Ну, а чем закончились эти незамысловатые телодвижения, все уже знают – Омар сбивает последний барьер, делает несколько шагов и заваливается, наступая на пятку нашему Шубенкову, от чего последний практически плашмя падает, но при этом успевает первым пересечь финишную ленту. Может показаться, то Сергей сильно шеркнулся плечом о беговую дорожку, но травмы оказались сложнее:

- Колену сильнее досталось. Поди успею восстановиться к следующим стартам, - сказал спортсмен журналисту «Комсомолки».

Момент падения Сергея Шубенкова

Кстати, почти удивительный факт: во время старта Сергей задел сразу несколько барьеров. По идее это должно было сильно сказаться на результате, снизить скорость, но на финише он показал отличное время – 13.12 секунды!

- То, что Сергей выиграл сейчас – это, в какой-то степени, хорошо, и как самостоятельная победа на этапе «Бриллиантовой лиги», и как победа с лучшим результатом сезона. Он также повторил рекорд соревнований. Так что причин для каких-то недовольств у меня нет, - заявил Сергей Клевцов.

Да и его подопечный признается, что если бы не Маклеод, возможно, ему бы не удалось показать столь быстрое время.

- А всё-таки от Маклауда больше пользы, чем вреда. Ну, вот не смог бы я так быстро пробежать, уверен, если б он так не вырвался в начале, и не пришлось бы догонять. Да и фотофиниш получился эпичный, - шутит спортсмен.

Как выяснилось, помимо телесных повреждений ямаец еще и шиповки подпортил Шубенкову. Кстати, а вы успели загадать желание, пока падала звезда отечественной легкой атлетики?