Как хоронят алтайскую легкую атлетику. Самые громкие цитаты по поводу ремонта манежа в "политехе"

14 августа завершатся торги на капремонт манежа АлтГТУ, против которого выступают барьерист Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов. Их поддерживает алтайское Министерство спорта, но ничего в этом вопросе не решает - деньги выделило федеральное Министерство образования.

В краевом Минспорта собрали конференцию, пытаясь наладить диалог между спортсменом, тренером и руководством "политеха". Стороны жарко спорили и к компромиссу так и не пришли. "КП-Барнаул" приводит самые яркие цитаты сторон.

Андрей Марков, ректор АлтГТУ:

- Манеж находится в печальном состоянии. Я абсолютно согласен с Сергеем Шубенковым, что в нем невозможно тренироваться.

- Наша цель - добиться массовости, поэтому в проекте сделан упор на развитие игровых видов спорта. Резиновая беговая дорожка 110 м в длину с тремя секциями останется. Мы продолжим проводить турниры, в том числе на призы Шубенкова.

- Помимо легкой атлетики есть и другие виды спорта. И мы никому не отказываем, соревнования можно перепрофилировать.

- Мы готовы к диалогу. Давайте дождемся окончания аукциона. В конце концов, этот ремонт не вечный, возможно, федерация легкой атлетики подключится.

В манеже АлтГТУ.Фото: Анастасия Корягина

Сергей Шубенков, чемпион мира и Европы по бегу на 110 метров с барьерами:

- Не будет больше соревнований по легкой атлетике в манеже при такой функциональности. О моем турнире можно забыть. Из шести видов спорта, которые есть в его программе, четыре станет невозможно проводить. Прыжков не будет, бега по кругу и на длинные дистанции – тоже.

- А покрытие дорожки, которая останется, годится для детских площадок и дачных дорожек, но не для занятий спортом.

- Нас не слышат. Компромисса нет. Всероссийская федерация легкой атлетики уже в курсе этого инцидента, сейчас мы готовим документы в Министерство спорта РФ, чтобы добиться какой-то реакции.

Сергей Клевцов, тренер по легкой атлетике:

- По факту, этот манеж – единственный объект в регионе для занятий этим видом спорта и проведения соревнований зимой. А зима у нас длится с ноября по май.

- Легкая атлетика – это лидирующий по достижениям и популярности спорт в крае. В этом манеже тренируются в том числе паралимпийцы.

- Я понимаю, что АлтГТУ подчиняется Минобру РФ, но он находится в Барнауле, и должен учитывать интересы спортсменов региона. Но на наши интересы забили.

- То, что сейчас происходит, к развитию спорта в крае не имеет никакого отношения. Я бы очень хотел услышать мнение губернатора по этому поводу.

Состояние покрытия в манеже АлтГТУ.Фото: Анастасия Корягина

Наталья Шубенкова, сотрудник Минспорта, мама Сергея Шубенкова:

- В 2014 году вы нашли 4,5 млн рублей только на то, чтобы заменить покрытие дорожки. А сейчас вы тратите почти 22 млн рублей на то, чтобы убить легкую атлетику.

Татьяна Ильюченко, председатель АКЗС по социальной политике:

- Беговую дорожку по кругу непременно надо сохранять! Нельзя развивать одни виды спорта в ущерб другим! Давайте вести диалог - но не когда уже все снесут, а сейчас, пока ремонт еще не начался.

Юрий Пацюк, тренер-преподаватель АлтГТУ:

- Бег – это основа для всех игровых видов спорта, которые вы так хотите развивать. Виражи, который вы планируете убрать, нам нужны для тренировок.

Виражи в манеже АлтГТУ.Фото: Анастасия Корягина

Юрий Самсоненко, замминистра спорта Алтайского края:

- Я отвечу на вопрос о том, почему манеж до сих пор является единственным местом для тренировки легкоатлетов в зимнее время. В 2014 году мы собирались строить легкоатлетический манеж, был проект, но нам помешал кризис. Давайте искать компромисс, решать этот вопрос в регионе и выходить на федеральный уровень. К сожалению, мы узнали об аукционе только неделю назад.

Что в итоге

Какой-то компромисс, судя по всему, возможен лишь в случае, если торги по каким-то причинам не состоятся. Министр спорта Алексей Перфильев попросил ректора вуза приостановить торги, но они фактически уже завершены. Если аукцион признают состоявшимся и определят генподрядчика, никаких изменений в проект вносить не будут, так как это нарушение закона о госзакупках.

Читайте также:

Вместо резины - паркет. В алтайском «политехе» рассказали, почему лишают легкоатлетов беговых дорожек

В вузе заявили, что руководствуются прежде всего интересами студентов (подробнее)