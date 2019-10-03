2019-10-03T10:02:38+03:00
Общество

Барнаульский «Человек-паук» «клеил девочек» на улицах города

Парень опутывал девушек пищевой пленкой и не отпускал, пока они не ответят на вопросы его викторины
Анастасия Корягина
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Барнаульский «Человек-паук» «склеил девочек». Фото: скриншот видео @saveliysogrБарнаульский «Человек-паук» «склеил девочек». Фото: скриншот видео @saveliysogr
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Барнаульский «Человек-паук» в очередной раз устроил небольшой, но забавный перфоманс в городе. Парень в красном костюме опутывал девушек импровизированной «паутиной» - пищевой пленкой, и не отпускал, пока они не ответят на вопросы его викторины.

«Человек-паук» спрашивал, какая планета находится ближе всего к Солнцу, в чем измеряется сила тока и сколько океанов на Земле.

Девушки сначала немного пугались и визжали, но потом начинали смеяться и отвечать на его вопросы. Одни соображали быстро, другие терялись и им приходили на помощь прохожие.

Барнаульский «Человек-паук» «склеил девочек». Фото: скриншот видео @saveliysogr

Барнаульский «Человек-паук» «склеил девочек». Фото: скриншот видео @saveliysogr

Все происходящее снимали на видео, которое «Комсомолка» не может опубликовать из-за наличия в нем мата из уст «супергероя» - парень оказался не таким уж и скромником, в отличие от киношного Питера Паркера.

Напомним, о барнаульском «Человеке-пауке» СМИ узнали в 2019 году, когда он устроил акцию с оплатой покупок пенсионеров в магазинах накануне 9 мая.

Затем в июле очевидец снял из окна своего дома гуляющего по Барнаулу «Человека-паука» во время его очередного перфоманса. В итоге выяснилось, что под маской и костюмом скрывается 22-летний начинающий блогер из краевой столицы Савелий Согр.

Савелий Согр. Фото: vk.com/sogrsaveliy

Савелий Согр. Фото: vk.com/sogrsaveliy

Парень утверждает, что его супергеройский путь начался почти год назад. «25 октября 2018 года меня укусил в лоб паук. С тех пор я «Человек-паук», - шутливо пояснял «Комсомолке» Савелий.

В основном парень снимает добрые видео, на которых он помогает жителям города: сажает вишневый сад, моет машины и автобусы. При этом у него есть любовь к розыгрышам, порой неоднозначным: так, в июле блогер в шутку пытался красть арбузы у местных продавцов.

Его страница в Instagram закрыта - чтобы просматривать видео, нужно подписаться и получить одобрение. Чем вызвана такая коспирация, учитывая публичный образ жизни парня, Савелий не рассказывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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