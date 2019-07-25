Чуть не перешел на сторону зла: человек-паук пытался украсть арбуз

На днях барнаульский человек-паук Савелий Согр выложил в своих социальных сетях очередное супергеройское видео. На нем блогер попытался украсть арбуз у местных продавцов.

saveliysogr Барнаульский человек-паук

Савелий в своем парадном костюме (человека-паука) подходил к продавцам арбузов со словами: «Здравствуйте! Вы быстро бегаете?» После этого блогер хватал тяжелую ягодку и пытался удрать. Когда голодного на хайп барнаульца хватали продавцы, он объяснял им, что это всего лишь розыгрыш. После в знак примирения они пожимали друг другу руки, смеялись, а арбуз был возвращен на прилавок.

Но не все шалости паучка обошлись без последствий. При съемках все же пострадал один арбуз. Его Савелий Согр уронил, пока убегал от сообразительного продавца. За этот арбуз ему все же пришлось заплатить.

Сам же человек-паук свой пранк подписал так:

- Когда нет работы, а кушать хочется. Как, по-вашему, должны зарабатывать супер герои?

Но не все барнаульцы с юмором отнесли к новой идее ролика местного блогера. Одна из жительниц краевой столицы пристыдила Савелия.

- Супер-герои должны брать едой за добро…Сделал добро, тебя ужином накормили, но не воровать. Это тогда не супер-герой, а преступник, - написала в комментариях под видео Алена.

Напомним, Савелий Согр стал барнаульский человеком-пауком около года назад. За это время он уже не раз успел удивить жителей краевой столицы своими поступками. Так, в мае он оплатил покупки пенсионеров в одном из продуктовых магазинов Барнаула. а еще успел помочь в посадке вишневого сада и безвозмездно помыл автобусы и машины.

К слову, барнаулец утверждает, что он первый такой человек-паук в Алтайском крае. К своему амплуа он отнесся серьезно. Специально под Савелия отшили качественный супергеройский костюм. Его можно отличить от подделки по специальным нашивкам - флагу России и надписи «saveliysogr».