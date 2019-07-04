Этому городу нужен супергерой: По улицам Барнаула гуляет человек-паук

Случайный очевидец снял из окна своего дома гуляющего по Барнаулу человека-паука. Им оказался 22-летний блогер из краевой столицы Савелий Согр.

Его супергеройский путь начался почти год назад…

- 25 октября 2018 года меня укусил в лоб паук. С тех пор я человек-паук, - шутливо пояснил «Комсомолке» Савелий.

saveliysogr Начало

Барнаулец рассказал, что ему с детства нравился образ дружелюбного соседа, который всем помогает. Именно поэтому он и решил создать русского человека-паука, какого мир еще не видел.

- Я первый такой, и меня можно отличить по очень качественному костюму. Его отшивали специально под меня. На моем костюме есть особые нашивки (флаг России и надпись «saveliysogr»), - добавил барнаульский супергерой.

На видео, которое появилось в социальных сетях местного сообщества «Я живу в Барнауле», Савелия запечатлели идущего со съемок очередного ролика. Барнаульский человек-паук снимает добрые видео, на которых он помогает жителям города. Он сажает вишневый сад, моет машины и автобусы, а также помогает пенсионерам.

Фото: скриншот с видео из группы «Я живу в Барнауле»

- Цель моего блоггинга - делать добро, спасать мир от злодеев, помогать жителям и, конечно же, веселить людей. При встрече со мной 90% людей улыбаются, и это очень здорово, - рассказывает Согр.

К слову, следующими, кому поможет барнаульский человек-паук, станут дети. Савелий собирается поехать в детские дома и больницы к больным малышам, чтобы подарить им радость и сладкие подарки.

Напомним, «Комсомолка» уже писала про барнаульского человека-паука пару месяцев назад. Тогда накануне 9 мая Савелий решил порадовать пенсионеров и оплатил их покупки в магазине. Все происходящее супергерой снял на видео и выложил в сеть. У жителей краевой столицы поступок парня и его костюм вызвали бурю положительных эмоций.

- Главное в мире - доброта! Ты - человек большого сердца, очень трогательно было смотреть. Побольше таких супергероев! И костюм у тебя супер! – отозвались барнаульцы.