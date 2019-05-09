Барнаульский "человек-паук" оплатил покупки пенсионеров

В Барнауле парень, одетый в костюм человека-паука оплатил покупки пенсионеров. Молодой человек решил порадовать пожилых людей накануне 9 мая. Все происходящее снималось на камеру, ролик опубликован на странице барнаульца.

saveliysogr У меня новое задание!

- Я начинающий барнаульский блогер, решил попробовать на себе образ человека-паука, так как мне очень нравиться этот герой из комиксов, его ещё называют «дружелюбный сосед». Первая акция/задание (его вы можете посмотреть у меня в инстаграмме) было: поднять жителям Барнаула настроение, я танцевал в центре города, тем самым люди смеялись, улыбались, фотографировались. И вторая акция/задание в преддверии великого праздника, сделать жителей, которые заслуживают уважения, чуточку счастливее, - пояснил свой поступок Савелий Согр.

Напомним, на новый год он нарядился Дедом Морозом и катался на сноуборде по парковке торгового центра, привязанный веревкой к автомобилю. Прохожих он поздравлял с наступающим Новым годом и дарил конфеты. Надо сказать, что акции Согра пользуются успехом у горожан, они поддерживают парня комментариями:

- Ты очень крут! И костюм у тебя супер!

- Главное в мире - доброта! Ты - человек большого сердца, очень трогательно было смотреть. Побольше таких супергероев!

Я прослезилась. Это так несвойственно в наше время. Ты молодец!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/707714" frameborder="0"></iframe> Вишни-вишни.Видео: Савелий Согр

Парень говорит, что поступает по наитию и от чистого сердца. Не так давно он помог женщинам, которых увидел за работой, посадить вишневый сад.