2019-05-09T11:09:13+03:00
Общество

Барнаульский "человек-паук" оплатил покупки пенсионеров

Молодой человек решил порадовать пожилых людей накануне 9 мая
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Савелий СогрФото: Савелий Согр
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В Барнауле парень, одетый в костюм человека-паука оплатил покупки пенсионеров. Молодой человек решил порадовать пожилых людей накануне 9 мая. Все происходящее снималось на камеру, ролик опубликован на странице барнаульца.

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У меня новое задание!
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- Я начинающий барнаульский блогер, решил попробовать на себе образ человека-паука, так как мне очень нравиться этот герой из комиксов, его ещё называют «дружелюбный сосед». Первая акция/задание (его вы можете посмотреть у меня в инстаграмме) было: поднять жителям Барнаула настроение, я танцевал в центре города, тем самым люди смеялись, улыбались, фотографировались. И вторая акция/задание в преддверии великого праздника, сделать жителей, которые заслуживают уважения, чуточку счастливее, - пояснил свой поступок Савелий Согр.

Напомним, на новый год он нарядился Дедом Морозом и катался на сноуборде по парковке торгового центра, привязанный веревкой к автомобилю. Прохожих он поздравлял с наступающим Новым годом и дарил конфеты. Надо сказать, что акции Согра пользуются успехом у горожан, они поддерживают парня комментариями:

- Ты очень крут! И костюм у тебя супер!

- Главное в мире - доброта! Ты - человек большого сердца, очень трогательно было смотреть. Побольше таких супергероев!

Я прослезилась. Это так несвойственно в наше время. Ты молодец!

Вишни-вишни.Видео: Савелий Согр

Парень говорит, что поступает по наитию и от чистого сердца. Не так давно он помог женщинам, которых увидел за работой, посадить вишневый сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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