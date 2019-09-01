Барнаульский супергерой Чистомен вышел на охоту
В Барнауле появился настоящий супергерой - неизвестный парень в зеленой маске выходит на борьбу с мусором. В соцсетях его уже прозвали Чистоменом.
Помимо того, что парень убирает мусор сам, он еще и вовлекает в это других. Очередной его призыв опубликовали в сообществе Barnaul22. Согласно посту, акция началась в 10 часов 1 сентября в поселке Новосиликатный. На стартовой точке всех желающих ждала машина с зеленым прицепом.
- Уборка будет проходить с раздельным сбором отходов: пластиковые бутылки ПЭТ, металл, стекло, возможно картон, если он будет не грязный. При себе иметь перчатки, воду, мешки (если есть), - говорится в сообщении.
По окончанию акции организаторы пообещали устроить минипикник. «Берите любимые вкусняхи, кофе или чай в термосах», - призвал организатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU