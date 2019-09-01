Барнаульский супергерой Чистомен вышел на охоту

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-01T08:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле появился настоящий супергерой - неизвестный парень в зеленой маске выходит на борьбу с мусором. В соцсетях его уже прозвали Чистоменом.

Помимо того, что парень убирает мусор сам, он еще и вовлекает в это других. Очередной его призыв опубликовали в сообществе Barnaul22. Согласно посту, акция началась в 10 часов 1 сентября в поселке Новосиликатный. На стартовой точке всех желающих ждала машина с зеленым прицепом.

- Уборка будет проходить с раздельным сбором отходов: пластиковые бутылки ПЭТ, металл, стекло, возможно картон, если он будет не грязный. При себе иметь перчатки, воду, мешки (если есть), - говорится в сообщении.

По окончанию акции организаторы пообещали устроить минипикник. «Берите любимые вкусняхи, кофе или чай в термосах», - призвал организатор.

Читайте также:

Этому городу нужен супергерой: По улицам Барнаула гуляет человек-паук

Жители краевой столицы сняли на видео необычного пешехода (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU