«Пошли вы»: уроженку Барнаула Марию Мотузную избили и ограбили в Питере

Бывшая фигурантка уголовного дела по факту экстремизма Мария Мотузная заявила, что пострадала от грабителей на улице в Санкт-Петербурге. Девушка опубликовала в своем аккаунте в Twitter пост с фотографией, на которой видно ее рассеченную бровь. Снимок Мария сопроводила гневным комментарием с нецензурной лексикой. Она послала на три буквы как своих обидчиков, так и всю Россию.

Пост Марии Мотузной в Twitter.Фото: скриншот сайта

Учетная запись Марии в Twitter на данный момент удалена. Паблик «Инцидент Барнаул» успел заскриншотить часть комментариев к посту Мотузной. В них люди в основном пишут негатив: кто-то обвинил девушку в желании «хайпануть», кто-то посчитал ее раекцию на случившееся позором, а кто-то вовсе не поверил в ее рассказ - мол, слишком аккуратно ей бровь рассекли.

Сейчас, по слова самой Марии, у нее есть доступ только к своему аккаунту в Instagram. Там девушка опубликовала свой снимок в дежурной части - судя по всему, она обратилась в полицию. На этом снимке ее бровь уже заклеена телесным пластырем. Также она написала, что занимается восстановлением остальных страниц.

Сторис Марии Мотузной в Instagram.Фото: скриншот сайта

Напомним, уроженку Барнаула Марию Мотузную обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации в соцсети картинок с шутками про религию и чернокожих. Девушку судили, но после частичной декриминализации статьи 282 УК РФ ее дело приостановили, а затем оправдали. Во время дополнительного следствия Мария сбежала в Киев, а затем в Литву.

В начале 2019 года прокуратура принесла Марии Мотузной официальные извинения. Девушка получит 100 тыс. рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Сама она считает этот результат победой. Летом 2019 года девушка вернулась в Россию. Сейцчас она живет в Санкт-Петербурге.

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