Барнаульская «экстремистка» Мария Мотузная о возвращении домой, новой работе и миллионной компенсации

Фигурантка самого резонансного дела об экстремизме в России вернулась в родные пенаты. Мария Мотузная приехала в Санкт-Петербург из Литвы и планирует обустроить там свою жизнь.

Пора возвращаться домой

Как сообщила Мария корреспонденту «Комсомолки», вернуться в Россию она решила не так давно. Мысли о переезде появились после закрытия уголовного дела в отношении девушки и декриминализации 282-ой статьи УК РФ (частичное смягчение статьи произошло в конце 2018 года, закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным - прим. Авт).

О возможном политическом преследовании

Прославившаяся жительница Барнаула после всего пережитого уже не боится рецидива по спорным статьям, но отмечает, что можно ожидать чего угодно, раз уж появляются такие громкие прецеденты из-за нескольких сохраненных картинок в социальных сетях.

- По каким-то другим [статьям преследование] допускаю, но не боюсь. Давления тоже не боюсь, ибо считаю, что не представляю какой-то интерес или уж тем более угрозу для этой самой власти. Так называемая оттепель по 282 уже была и прошла, она, к счастью, канула в лету, но у нас осталось еще много «прекрасных статей», по которым наказание может быть еще хуже. Например, оправдание терроризма (ст. 205 УК РФ). И после декриминализации 282 как раз начали использовать подобные статьи в репрессивных целях, - поделилась Мария Мотузная.

О разнице между Россией и Украиной

Мотузная проявляла активную гражданскую позицию в обеих странах и поделилась наблюдениями о правах человека и отношению к полиции.

- Разница есть в бытовом плане, в людях - нет. В плане свобод и прав человека - большая. Там полиция приходит охранять любой митинг, а не разгонять дубинками. Никто не боится полицейских и, в случае чего, ждут от них реальной помощи и защиты, а не наоборот, - рассказывает Мария Мотузная.

Мысли о будущем

Обустроить свою жизнь девушка крепко решила именно в культурной столице России. Переезжать на постоянное место жительства обратно в Барнаул она не намерена, думает лишь ненадолго навестить родственников и друзей. Четких планов и установок на будущее у нее пока нет. У нее есть идеи, но пока они не оформлены. Мария на данный момент работает в «Обществе Защиты Интернета» и планирует продолжать общественную деятельность.

О миллионе рублей

После закрытия дела о мнимом экстремизме Мария подала в Центральный районный суд Барнаула иск о компенсации морального вреда на миллион рублей.

Мария на суде с адвокатом Алексеем БушмаковымФото: Олег УКЛАДОВ

- Скоро будет второе заседание. На первом прокурор, дабы снизить сумму иска, начал настаивать на моей виновности и суд взял время на ознакомление с делом, - рассказала Мария.

Это означает, что компенсацию девушке все же должны выплатить, решается лишь вопрос об уменьшении суммы, которая будет предоставлена в качестве возмещения ущерба.

Справка КП

Мария Мотузная несколько лет назад сохранила у себя в соцсети «Вконтакте» фотографии, которые вызвали недоумение у правоохранителей. Против девушки возбудили два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Мотузную могли посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Однако в октябре прошлого года законопроект смягчил наказание по уголовной статье об экстремизме. Уголовное дело против девушки закрыли в январе 2019 года. Прокуратура принесла официальные извинения Марии в связи с необоснованным уголовным преследованием. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

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