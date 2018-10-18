2018-10-18T09:00:18+03:00
Общество

«Всем спасибо, Россия, прощай»: Мария Мотузная уехала на Украину

Девушка, в квартиру которой ворвались с обыском силовики, а потом завели уголовное дело из-за саркастичных картинок в соцсетях, сейчас находится в Киеве
Иван ОЛЕКСЮК
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Мария МотузнаяМария МотузнаяФото: Олег УКЛАДОВ
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Мария Мотузная уехала в Киев. В своем Twitter она написала: "Всем спасибо, Россия, прощай".

- Сегодня я дико устала после перелетов и ночи без сна. Я выключаю телефон и сплю! Всем отвечу завтра, журналисты, все завтра! Пожалуйста, я, правда, без сил, - пишет Мотузная.

Напомним, в мае этого года в квартиру девушки ворвались с обыском силовики, а потом на нее завели уголовное дело по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Все дело в том, что на ее станице в «ВК» нашли саркастичные картинки с изображением Иисуса Христа и чернокожих. Дело получило широкую огласку. В результате Верховный суд РФ принял поправки в собственное постановление и разъяснил, как рассматривать подобные дела. На последнем заседании в октябре дело Мотузной вернули прокурору.

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Мария Мотузная
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Девушка не делала заявлений, что собирается покинуть Россию. В своем блоге она написала следующее:

«Это не выбор, это начало пути. Отсюда безопасно можно хоть куда».

Также Мотузная отметила, что не собирается просить политического убежища на Украине.

По мнению адвоката Мотузной Романа Ожмегова, если девушка вернется в Россию до того, как дело прекратят, ее могут посадить в СИЗО.

- Ситуация неординарная. По сути, дело развалено, его вернули прокурору, как отъезд Марии скажется на деле – неизвестно. Почему, она так сделала, прокомментировать не могу, я не знаю, что у нее в голове. Наверное, не от хорошей жизни, - рассказал «КП» правозащитник.

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Эта история началась в мае 2018 года. Тогда в квартире Мотузной прошли первые обыски, а девушке были предъявлены обвинения по двум уголовным статьям (далее).

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Надпись на футболке по мотивам одной из картинок, за которые ее судят: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]» (далее).

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За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях (далее)

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