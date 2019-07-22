Мотузная получит 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

В понедельник, 22 июля, Центральный районный суд Барнаула вынес решение выплатить компенсацию Марии Мотузной в 100 тысяч рублей. Хотя на предыдущих заседаниях прокурор пытался понизить сумму выплаты, утверждая, что Мария все-таки была признана виновной в деле об экстремизме.

- На первом заседании прокурор начал настаивать на моей виновности, и суд взял время на ознакомление с делом, - сказала Мария Мотузная корреспонденту «Комсомольской правды».

Девушка считает такую сумму победой (хоть и небольшой), так как некоторым фигурантам подобных дел после заключения в СИЗО выплачивали компенсации вдвое меньше. Тем не менее, Мария планирует подать апелляцию, так как не до конца удовлетворена суммой - она требовала в 10 раз больше.

- Мы еще повоюем, - написала Мотузная в своих социальных сетях.

Напомним, девушка сохранила у себя в соцсети «Вконтакте» фотографии, которые вызвали недоумение у правоохранителей. Против нее возбудили два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Мотузную могли посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Однако в октябре прошлого года законопроект смягчил наказание по уголовной статье об экстремизме. Уголовное дело против девушки закрыли в январе 2019 года. Прокуратура принесла официальные извинения Марии в связи с необоснованным уголовным преследованием. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления.

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