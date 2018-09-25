«Блин, отвалите»: Мария Мотузная пришла на суд в дерзкой футболке

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-25T15:18:29+03:00

После пленума Верховного суда, есть реальный шанс, что уголовное дело прекратят. Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушку судят за сохраненные в «ВК» картинки, которые якобы оскорбляют чувства верующих

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25 сентября в Барнауле прошли очередные слушания по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме. Девушка сохранила на своей странице в соцсети картинки, которые якобы оскорбляют чувства людей.

На суд Мария пришла в дерзкой футболке, на которой напечатана цитата как раз одной из картинок, по которой девушке предъявлено обвинение.

«Картинка №12: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]».

Футболку для Марии сделал знакомый Анатолий Капустин, с которым познакомились через твиттер.Фото: Олег УКЛАДОВ

Футболку для Марии сделал знакомый Анатолий Капустин, с которым познакомились через "Твиттер".

- Буквально на днях мне подарили эту футболку, а вчера мои адвокаты разрешили мне пойти в ней на суд! Надеюсь, я не разгневаю судью, - пишет в "Инстаграме" Маша.

Кстати, в гардеробе Марии это не единственная похожая футболка, есть еще с надписью – «Не репость!»

mari_frlv Буквально на днях мне подарили эту футболку, а вчера мои адвокаты разрешили мне пойти в ней на суд! Надеюсь я не разгневаю судью Футболку мне подарил чудесный @ksh_x_art

Во время заседания суда адвокат Марии Мотузной заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как никакого умысла на разжигание ненависти или оскорблении чувств верующих у Марии не было.

Напомним, 20 сентября Верховный суд РФ пояснил, как рассматривать дела об экстремизме в интернете. В постановлении пленума говорится, что экстремистский пост в соцсети — не преступление, если он не несет опасности для общества. Новая редакция документа призывает судей не верить слепо экспертам и самостоятельно определять, действительно ли размещенная в интернете информация направлена на возбуждение ненависти и вражды.

- Пленум будто по нашему делу написан. Он прошел несколько дней назад, фактически мы являемся первопроходцами не только в нашем городе и регионе, а в целом по стране, я полагаю, из этого будет складываться в дальнейшем судебная практика, - сказал адвокат Роман Ожмегов.

Адвокат Роман Ожмегов.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас, после пленума Верховного суда, есть реальный шанс, что уголовное дело прекратят.

- Если наше прошение не удовлетворят, будем обжаловать решение и гнуть свою линию. Но тогда обвинению предстоит еще доказать и описать, в чем усматривается умысел Марии, - считает адвокат.

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