«Блин, отвалите»: Мария Мотузная пришла на суд в дерзкой футболке
25 сентября в Барнауле прошли очередные слушания по делу Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме. Девушка сохранила на своей странице в соцсети картинки, которые якобы оскорбляют чувства людей.
На суд Мария пришла в дерзкой футболке, на которой напечатана цитата как раз одной из картинок, по которой девушке предъявлено обвинение.
«Картинка №12: Иисус говорит: «Ну кончились у меня лужайки, ваших заек некуда девать уже ***** [блин] ***** [отвалите]».
Футболку для Марии сделал знакомый Анатолий Капустин, с которым познакомились через твиттер.Фото: Олег УКЛАДОВ
Футболку для Марии сделал знакомый Анатолий Капустин, с которым познакомились через "Твиттер".
- Буквально на днях мне подарили эту футболку, а вчера мои адвокаты разрешили мне пойти в ней на суд! Надеюсь, я не разгневаю судью, - пишет в "Инстаграме" Маша.
Кстати, в гардеробе Марии это не единственная похожая футболка, есть еще с надписью – «Не репость!»
Во время заседания суда адвокат Марии Мотузной заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, так как никакого умысла на разжигание ненависти или оскорблении чувств верующих у Марии не было.
Напомним, 20 сентября Верховный суд РФ пояснил, как рассматривать дела об экстремизме в интернете. В постановлении пленума говорится, что экстремистский пост в соцсети — не преступление, если он не несет опасности для общества. Новая редакция документа призывает судей не верить слепо экспертам и самостоятельно определять, действительно ли размещенная в интернете информация направлена на возбуждение ненависти и вражды.
- Пленум будто по нашему делу написан. Он прошел несколько дней назад, фактически мы являемся первопроходцами не только в нашем городе и регионе, а в целом по стране, я полагаю, из этого будет складываться в дальнейшем судебная практика, - сказал адвокат Роман Ожмегов.
Адвокат Роман Ожмегов.Фото: Олег УКЛАДОВ
Сейчас, после пленума Верховного суда, есть реальный шанс, что уголовное дело прекратят.
- Если наше прошение не удовлетворят, будем обжаловать решение и гнуть свою линию. Но тогда обвинению предстоит еще доказать и описать, в чем усматривается умысел Марии, - считает адвокат.
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