Кластер, вырубки, торговые лотки: чем запомнился мэр Барнаула Сергей Дугин

Сергей Дугин стал первым мэром Барнаула в истории современной России, ушедшим с поста не после возбуждения уголовного дела или трагического случая. Похоже, что пока он не собирается занимать какую-либо должность в краевой администрации. Есть данные, что теперь уже экс-главе Барнаула предложили должность в банковском секторе.

«Комсомолка» решила вспомнить самые яркие события, произошедшие за время работы Сергея Дугина.

Строительство туристического кластера

При Дугине завершилось строительство части объектов туркластера «Барнаул — горнозаводской город». У города появилась долгожданная набережная, была отстроена заново лестница, ведущая в Нагорный парк, и появилась еще одна. Часть улицы Мало-Тобольской превратили в пешеходную и прозвали «Барнаульским Арбатом».

Улица Мало-Тобольская в Барнауле.Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Также реконструировали два моста через реку Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистическом, выполнили террасирование Нагорного парка, заменили ограждение Центрального парка, проложили ливневую канализацию в районе улиц Мало-тобольской и Льва Толстого, построили современную котельную на улице Чехова, которая обеспечивает теплом практически всю историческую часть Барнаула.

На реализацию этих проектов федеральный бюджет выделял Барнаулу 691,6 млн рублей. Местный бюджет потратил 200 млн рублей.

Коммунальные аварии

Время нахождения Сергея Дугина у руля города совпало с масштабными ремонтами теплосетей и системы водоснабжения. Не обошлось и без неприятных ситуаций: многочисленные провалы грунта и асфальта, коммунальные «фонтаны» во время опрессовки стали повторяться все чаще и чаще. И хотя лично Сергей Дугин не имел к этому отношения, на его имидже это все равно отразилось не лучшим образом.

А зима 2019 года, которая, к слову, не была слишком холодной, стала одной из самых проблемных: только за январь в Барнауле произошло 82 порыва. Аварийность на сетях растет с каждым годом, и это вызывало негатив у горожан. Но при этом стоит отметить, что и «Барнаульский водоканал», и СГК с каждым годом увеличивают объемы ремонта своих сетей. Кроме того, мэрия подписала концессионные соглашения с ресурсовиками, которые обязались вложить в инфраструктуру города миллиарды рублей в ближайшие несколько лет.

Коммунальный порыв.Фото: Олег УКЛАДОВ

Чистота и порядок на улицах

Спустя пару лет после назначения Сергея Дугина на должность мэра стало очевидно, что за улицами города стали следить лучше. Особенно это видно зимой. Да, в сильные снегопады уборка растягивается на сутки, а то и на двое, но при этом уборочные машины на улицах видно, а дорожники трудятся даже по ночам. Дугин, как крепкий хозяйственник, довольно строго спрашивал с ответственных за благоустройство служб, и не стеснялся публично критиковать работу.

А летом 2019 года впервые в Барнауле мыли деревья - из-за накопившегося смога. Многие горожане отметили, что дышать после этого стало значительно легче.

Уборка улиц от снега.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

«Зеленая реновация»

С 2017 года в Барнауле начали проводить «зеленые реновации» - вырубать тысячи больших раскидистых деревьев, в том числе в скверах и на центральных проспектах. Их заменяют новыми саженцами. Но горожане все равно недовольны: по мнению людей, вырубают явно больше, чем садят, а кроме того, далеко не все убранные деревья оказывались трухлявыми.

В 2019 году масштаб вырубок сократился, да и люди уже привыкли. Но новым саженцам до приемлемого состояния еще расти и расти. В результате складывается ощущение, что город опустынивается.

Но если на улицах хотя бы появляются новые саженцы, то в Изумрудном парке их пока не видно: несмотря на протесты жителей города, там выкосили около 560 деревьев. Да, предпринимателя, который это сотворил, признали виновным и обязали возместить ущерб, но восстановить тенистое место с птичьими гнездами уже невозможно.

Цивилизованная уличная торговля

При Сергее Дугине началось «оцивилизовывание» уличной торговли в Барнауле. Сначала торговцев просто гоняли с «насиженных мест», но потом решили пойти им навстречу. В 2016 году в районе Первомайского рынка на месте стихийной торговли поставили крытые торгово-лоточные места. Их соорудили и установили за счет бюджета, содержать территорию мэрия обязалась за счет бюджета, а плату за пользование с садоводов не берут.

Идея прижилась: подобные торговые ряды появились в районе бывшего рынка «Докучаево», на площади Спартака и других районах города.

Скандальный генплан

Обсуждение проекта нового генплана развития Барнаула в 2017 году не прошло публичные слушания. Возмущения горожан вызвал новый мусорный полигон, расположившийся рядом с поселками Лесной, Авиатор, Власиха и другими. Скандал достиг таких масштабов, что мэр поспешил отказаться от строительства свалки, а рассмотрение документа от греха подальше сдвинули на 2018 год, а затем и на 2019-й. Площадку для полигона теперь ищут за пределами городского округа.

Слушания по генплану Барнаула.Фото: БОРЗОВ Денис

Но и новый генплан не вызывает положительных эмоций у горожан: люди злятся из-за размеров вырубок ленточного бора под медкластер и вертолетную площадку. Хотя с учетом замечаний объем общественно-деловой и в перспективе вырубаемой зоны значительно сократили - сначала к ней отнесли около 600 га, а сейчас осталось около 80 га. Тем не менее, «зеленые» зоны в городе значительно порезали, и не только в ленточном бору, но и на Потоке, в Северо-Западном микрорайоне. Обсуждать проект генплана гордума будет на августовском заседании.

Последние достижения

В своем последнем отчете перед депутатами гордумы Сергей Дугин хвастался, что за 2018 год барнаульские промпредприятия выпустили продукции на 95,4 млрд рублей - на 7 млрд больше, чем год назад. С прибылью сработали около 80% компаний. Строители ввели 520 тыс. кв. метров жилья.

Сергей Дугин.Фото: Олег УКЛАДОВ

Зарплаты барнаульских учителей выросли на 15%, воспитателей — на 16%, а работников культуры — на 22%. В коммерческом секторе впервые за последние годы зарплата подскочила на 12%. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы.

Впервые за долгие годы смертность в Барнауле превысила рождаемость. Умерли 8 090 жителей, родились 7 517. Однако численность жителей даже приросла на 813 человек за счет переезда людей. В Барнаульской агломерации живут 696,6 тысяч человек.

В медиарейтингах Сергей Дугин всегда был «середнячком». В соцсетях за время работы он так и не появился.

Сергей Дугин.Фото: Олег УКЛАДОВ

Самые запоминающиеся цитаты Сергея Дугина

«Считаю, что только прошедший службу в Вооруженных Силах может считаться настоящим мужчиной, способным встать на защиту Отечества. Парней к службе надо готовить с детства».

«Гражданская активность населения, не побоюсь этого слова, растет в геометрической прогрессии».

«Надо работать. А кто? Надо готовиться к зиме, у нас есть планы и по водоканалу, и по СГК. Завтра будет заседание правительства по прохождению отопительного сезона. Как город оставить?», - говорил Дугин после слухов о своей отставке в мае 2019 года.

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