Мэр Барнаула заехал на пешеходную набережную на джипе

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-05T07:47:09+03:00

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Мэр Барнаула Сергей Дугин заехал на пешеходную набережную на джипе Land Cruiser с номером 777. Градоначальник приехал на открытие навигации, сообщил «Московский Комсомолец на Алтае» со ссылкой на соцсети.

Барнаульцы отметили, что предварительно знаки «пешеходная зона» были заклеены, так что формально мэр не нарушил правила дорожного движения. По их словам, подойти к набережной со стороны Речного вокзала стало почти невозможным из-за грязи и дыр в асфальте.

Отметим, что от здания Речного вокзала до конца набережной – всего 800 метров, а до места, где открывали навигацию — 500-600 метров.

Напомним, открытие пассажирской навигации в Алтайском крае состоялось 30 апреля. В мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Барнаула Сергей Дугин, руководство министерства транспорта Алтайского края, работники и ветераны предприятий речного флота, а также сотни барнаульцев.

ИСТОЧНИК KP.RU