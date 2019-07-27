В Барнауле спасают деревья от смога с помощью поливальных машин

Вечером 26 июля и утром 27 июля на улицы Барнаула выгнали пять поливальных машин, которые мыли кроны деревьев и кустарников. Это необходимо из-за высокой загазованности воздуха и отсутствия осадков.

Как рассказала агроном МУП "Горзеленхоз" Людмила Белоусова, машины работали на центральных улицах и проспектах города.

В Барнауле моют деревья.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

"В обычных метеоусловиях осевшую на листьях пыль смывает дождь, сдувает ветер. Но из-за неблагоприятной атмосферной обстановки негативное воздействие агрессивной среды усиливается. Это может привести к ослаблению деревьев, потере ими устойчивости и декоративности", - говорит специалист.

В Барнауле моют деревья.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Кроме того, из-за смога в тканях листьев и молодых побегов накапливаются вредные для растения вещества, что может вызвать у них некрозы. Чтобы сохранить деревья в городе и сберечь их полезные свойства, помимо полива "Горзеленхоз" планирует применять удобрения.

В Барнауле моют деревья.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Людмила Белоусова уверена, что после таких профилактических мероприятий воздух в Барнауле будет лучше насыщаться кислородом, станет легче дышать.

В Барнауле моют деревья.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ранее в правительстве Алтайского края заявили, что в Барнауле нашли небольшое превышение вредных веществ, но волноваться не о чем. По прогнозам синоптиков, задымление воздуха сохранится еще несколько дней.

В Барнауле моют деревья.Фото: пресс-службы администрации Барнаула

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