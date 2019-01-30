В Барнауле продолжают устранять крупные коммунальные аварии

СЕГОДНЯ 06:04 2019-01-30T06:04:02+03:00

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В Барнауле продолжаются работы в поселке Южный, а также в Индустриальном районе. В ночь на 30 января здесь произошли серьезные коммунальные аварии. 224 жилых дома и несколько социальных учреждений по-прежнему остаются без тепла.

По последним данным, предоставленным пресс-службой администрации города, в поселке Южный специалисты МУП «Энергетик» ведут сварочные работы. Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время. В домах поселка Южный с верхней разводкой слиты системы отопления, температурный режим в помещения соответствует нормативам, мониторинг температурного режима и оповещение населения продолжается.

Известно, что ход аварийно-восстановительных работ контролирует губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Тем временем специалисты «Росводоканал Барнаул» занимаются устранением повреждения на водопроводе по адресу: ул. Малахова, 136. В настоящий момент работники водоканала локализуют место повреждения для прекращения выхода воды. После локализации повреждения водоснабжение планируется восстановить. Дорожные службы очищают от наледи улицу Малахова, в связи с чем перекрыто движение по четной стороне, на проезжей части открыта ливневая канализация, вода уходит. После стока воды начнутся противогололедные работы, движение транспорта будет открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU