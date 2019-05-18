Коммунальный фонтан: Из-за аварии на сетях поток воды забил в небо

Наш регион скоро можно будет называть гейзерным краем – что ни день, то в небо бьет фонтан. В Барнауле в субботу, 18 мая, произошел очередной порыв – поток воды забил в небо в районе пересечения улиц Малахова и Юрина.

Фонтан на Малахова..Видео: Иван Лавров

Горожане в сетях высмеивают коммунальщиков:

- Говорили, что нам нужен прорыв, вот трубы и откликнулись на просьбу, - написал Андрей Поздняков.

- Это норм для нашей ГСК! В других городах даже не знают, что такое отключение горячей воды на три недели! Только у нас такое, - пишет Константин Дряхлов.

- Превращаемся в Венецию, - заметил Максим Ломакин.

- Как же жить без фонтанов по всему городу, - говорит Константин Дряхлов.

Другая авария произошла накануне, на пересечении улиц Малахова и Гридасова забил 10-метровый гейзер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/709300" frameborder="0"></iframe> Фонтан в Барнауле.Видео от очевидцев происшествия.

Напомним, в городе проводятся испытания на сетях. Коммунальщики ведут опрессовку по контору ТЭЦ-3. После испытаний начнут ремонт.