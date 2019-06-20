Вдова зверски убитого барнаульца Михаила Седова заявила иск на 4,5 млн рублей

Уголовное дело по резонансному убийству барнаульца Михаила Седова рассматривается с участием присяжных заседателей. Первое судебное заседание длилось менее часа. Больше всего времени заняли формальные процедуры с разъяснением прав подсудимым и потерпевшим. Вдова убитого мужчины успела заявить иск на 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба.

В убийстве Михаила Седова обвиняют двоих барнаульцев – это Михаил Поспелов и Евгений Кочергин. Они ровесники. Оба встретили свое 22-е лето под стражей. Голова Поспелова побрита едва ли не наголо. Кочергин подстрижен коротко. Целый час он мнет в руках бейсболку. Выглядит очень даже опрятно, словно только что был в санатории, а тут раз, и оказался в клетке.

Подозреваемый в убийстве Михаила Седова Евгений Кочергин

Оба подсудимых ведут себя вполне дисциплинированно. При каждом обращении судьи приподнимаются со скамейки и достаточно четко отвечают на поставленные вопросы. «Холост», «Ранее не судим», «Детей не имею», – произносят парни одни и те же фразы. Кочергин чаще смотрит себе в ноги. У Поспелова взгляд исподлобья.

Подозреваемый в убийстве Михаила Седова Михаил Поспелов

В зале суда находится вдова Михаила Седова Виктория Переясловская. Кажется, она волнуется больше всех. Судья еще даже не начал разъяснять ей права, а она говорит: «Понятно».

– Что вам понятно?! Я еще ничего не разъяснил, – говорит человек в мантии и монотонно зачитывает права потерпевшей.

Чуть позже Виктория Переясловская заявила гражданский иск на 4,5 млн рублей. Уже после судебного заседания женщина отказалась комментировать, почему она определила именно такую сумму.

– Когда муж пропал, у меня не было никаких версий. Я просто не верила в то, что происходит. До последнего надеялась, что Михаил жив. Думала, сейчас кто-нибудь позвонит, и попросит выкуп, – сказала Виктория уже после судебного заседания.

Сейчас женщина одна воспитывает двоих детей. Сыну девять лет, дочке всего лишь пять. Ребятишки очень любили отца. Уже больше восьми месяцев прошло с того рокового дня, но матери до сих пор приходится возить детей к частному психологу.

Вдова Михаила Седова Виктория ПереясловскаяФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Адвокат Виктории Переясловской Дмитрий Липатников рассказал, что никто со стороны предполагаемых убийц Михаила Седова не пытался связаться с его семьей, чтобы принести извинения, или возместить причиненный ущерб.

На первом судебном заседании стало понятно, что в дальнейшем уголовное дело будут рассматривать с участием присяжных заседателей. Так захотели сами обвиняемые. Как бы там ни было, максимально они могут получить пожизненное заключение.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Михаила Седова назначено на 8 июля. Вероятно, именно в этот день начнутся прения сторон.

Никто пока не берется сказать, сколько времени может понадобиться для вынесения окончательного приговора.